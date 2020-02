השפעת השפה על החשיבה והמציאות (וכיצד נשתמש בה לטובתנו)

פועל יוצא מכך הוא שדוברי רוסית מסוגלים להבחין בכל אותם גוני כחול, שנחבאים מעיניהם של אנשים שאינם דוברים את השפה - כך נתגלה במחקר בבוסטון, ארצות הברית, בתחילת שנות האלפיים.

הפסיכולוג הסיציליאני פיליפ זימברדו, אמר בריאיון לכלכליסט ב-2010 שבשפה הסיציליאנית אין צורת פועל עתיד. יש את המקבילות של was ושל is, אבל אין will be למרבה ההפתעה (לא רבים יודעים זאת). ההבדל הקטן הזה בשפה משפיע על המנטליות של הסיציליאנים, כמו גם על תפישת המציאות שלהם. הם חיים בעיקר בכאן ועכשיו, ולא חושבים או מתכננים קדימה. השפה נעדרת צורת העתיד, מאלצת אותם לחשוב ולחיות בצורה מסוימת.

איך קורה שדבר כל כך מובן מאליו כמו השפה האנושית, מכתיב לדוברים כיצד תיראה המציאות עצמה? אולי מכיוון ששום דבר אינו מובן מאליו, בכל הנוגע ליכולותיו של המוח האנושי. אבל מרגע שמבינים שהשפה מכניסה אותנו לתבניות מסוימות שבתוכן אנו חיים, מתגלה לנו אמת נוספת - אפשר לשבור את התבניות המגבילות הללו וליצור שינוי.

להגיע אל הלא מודע

כבר מעל 25 שנה מכללת רטר מלמדת לא רק אודות השפעת השפה על המחשבה, אלא כיצד ניתן להשתמש בתופעה הייחודית הזו לשינוי המציאות. באמצעות ניתוב לשוני פיזיולוגי (נל"פ או NLP באנגלית), לומדים להכיר את תבניות החשיבה הללו, כיצד הן משפיעות עלינו ואיך ניתן להשתמש בהן לטובתנו במגוון תחומי החיים - החל משינוי הרגלים וכלה בטיפול בבעיות בריאות ונפש, מערכות יחסים, עבודה ועוד.

שיטת Neuro Linguistic Programming נוסדה בשנות ה-70 של המאה ה-20 בארצות הברית, והיא מבוססת על רעיון פשוט אך מתוחכם במיוחד. התודעה האנושית נחלקת לשני חלקים עיקריים - המודע והלא מודע. מצד אחד נדמה לנו שאנו חיים את כל חיינו בצד המודע של המוח; אבל מצד שני מסתבר שאנו לא תמיד אדונים לעצמנו כפי שהיינו רוצים לחשוב. תת המודע מכתיב לנו הרבה מהאופי ומההתנהגות הכללית שלנו.

הבעיה היא שיש לנו גישה רק למוח המודע. אז כיצד ניישם שינוי שכל מהותו נמצאת בחלק הלא מודע? הרי לשם אין לנו גישה ישירה. או לפחות כך נדמה לנו...

תחום ה-NLP והדמיון המודרך מלמדים אותנו שיש דרכים עקיפות להגיע אל תת המודע, וליישם באמצעותו שינויים בחיינו. בניגוד למוח המודע, כדי לגשת אל תת המודע אנו צריכים "להתחכם" - מכיוון שהתת מודע פועל בצורה עקיפה ולא ישירה, כך גם דרכי הגישה אליו.

האמצעי העיקרי המשמש לתקשורת עם המוח הלא מודע, הוא באמצעות שפה המבוססת על מטרות חיוביות. המוח הלא מודע לא מבין את צורת השלילי - ולכן אם נספר אודות בעיות כאלה ואחרות, זה לא יעזור לנו. במקום זאת עלינו לאמץ צורת מחשבה חדשה, של הגדרת מטרות חיוביות. מה אנחנו רוצים להשיג חצי שנה או שנה מהיום?

חשוב מאוד לנסח את המטרה בצורה חיובית וכמה שיותר מפורטת. לדוגמה, במקום להגדיר את המטרה שלנו בפורמט של "להפסיק לפחד משחייה" - נגדיר אותה במונחים חיוביים של "ללמוד לשחות תוך חצי שנה". ככל שהמטרה תהיה מדויקת יותר, כך נוכל לדמיין אותה מתממשת מהכוח אל הפועל.

אין ספק שהתהליך הזה לא פשוט, והוא מחייב לא רק למידה אלא גם שינוי של צורת המחשבה השלטת. בסופו של דבר אתם מרוויחים את השינוי המיוחל שתמיד רציתם לעשות בחיים.