איתן כ"ץ מגיש: "Live In Jerusalem 2"

עטיפת האלבום חי בירושלים הזמר והיוצר איתן כ"ץ (36) משחרר את אלבומו ה'אחד עשר' - live in Jerusalem2. אחרי 20 שנות עשייה מוזיקלית ועשרה אלבומים מוצלחים, הפך כ"ץ לגדול קומזיצאי דורנו. איתן, ידוע בנגינת הנשמה שלו ויכולתו המופלאה לחבר אנשים ורוח באמצעות צלילים היוצאים מעומק הלבא. לפני 6 שנים, כינס כ"ץ 400 בחורי ישיבות לקומזיץ מרגש בירושלים, שהוקלט ונערך ומוכר לכולנו כ "live in Jerusalem" – אלבום הקומזיץ המצליח והבולט ביותר בתקופתו. כעת, משחזר כ"ץ את ההצלחה באלבום חי הכולל שירת רבים ומוקדש כולו לרגש ונשמה בהפקת ענק- "חי מירושלים 2". בחוה"מ סוכות, התכנסו במלון רמדה הירושלמי כ 1200 תלמידי ישיבות כדי לשיר, להתרגש ולהתעלות עם מוזיקה יהודית אותנטית, אותה מתעקש כ"ץ לשמר. "פרויקט בסדר גודל כזה, מצריך עבודה רבה שמטרתה - לתת מקום של כבוד לשירי רגש, נכסי צאן וברזל של המוזיקה החסידית והיהודית, שלא מושפעת מטרנדים חולפים ונשארת טהורה, זכה ונאמנה למקור". כחלק מהפקת הענק, הוטס מארה"ב ההרכב המוזיקלי הצמוד של איתן, שחבר בישראל לנגנים מקומיים והתוצאה: מוזיקה משובחת שחודרת למעמקי הנשמה. "אווירה מחשמלת של 1200 איש ששרים ורוקדים עם רגעי התעלות נדירים, קשה מאד להעביר בהקלטה, ולכן השקענו מאמצים מרובים בעריכת תוכן מוקלט ובהפקת קליפ וידאו שמנסה להמחיש וגם מצליח, את מה שהתחולל ברגעי השירה מרטיטי הנפש", מסכם כ"ץ את החוויה ומבטיח הנאה מרובה וסוחפת מאלבום החדש.