באיחוד האירופי שולפים את פנקס הצ'קים

צילום: רגבים מאחז בלתי חוקי פחות מיממה לאחר האיום מצד שר החוץ של האיחוד האירופי, ג'וזף בורל, כי "ייאלצו להגיב" להצהרות על החלת הריבונות הישראלית ביהודה ושומרון, מתממשים הדברים גם בתגובה מעשית ראשונה. היום בצהרים (שלישי) הודיע האיחוד האירופי על מענק מיוחד בסך 16 מיליון אירו שיועברו למאחזים הלא חוקיים שהקימה הרשות הפלסטינית בשטחי C, אשר משמשים אותה ככלי אסטרטגי לאחיזה בשטח. בהודעה מיוחדת שפרסם האיחוד האירופי בשעות הצהרים, נכתב כי האיחוד האירופי וממשלת דנמרק יעבירו חבילת סיוע מיוחדת, להקמת תשתיות ב-15 מקבצים לא חוקיים של הרשות הפלסטינית בשטחי C. הפרויקטים הממומנים כוללים בתי ספר, כבישים, בניינים רב-תכליתיים, רשתות חלוקת מים, מאגרי מים ושיקום רשתות חשמל. בהודעת האיחוד נאמר כי "האיחוד האירופי ומדינותיו החברות, מספקות סיוע המונטרי לקהילות מוחלשות ונצרכות בשטח C, בהתאם לצו ההומינטארי. במקביל, האיחוד האירופי פועל עם הרשות הפלסטינית לפיתוח שטח C ותומך בנוכחות הפלסטינית במקום". עוד נכתב בהודעת האיחוד, כי "אזור C הינו חלק חשוב מהשטח הפלסטיני הכבוש, ופיתוחו החברתי והכלכלי נצרך לקיום של מדינה פלסטינית ברת קיימא ובעלת רצף טריטוראלי". כזכור, בורל הצהיר אמש כי "האיחוד האירופי לא מכיר בשטחים שנכבשו על ידי ישראל ב-1967", וכי "צעדים לקראת סיפוח, אם ייושמו, לא יוכלו לעבור ללא מענה". בתנועת רגבים תוקפים בחריפות את האיחוד האירופי, וקוראים לשר הביטחון נפתלי בנט, לבחון את הקפאת הכספים המשמשים במוצהר לפעילות בלתי חוקית. "מי שטוען שבית אל, חברון, משכן שילה, ארמונות החשמונאים, ההרודיון, ומערכות המים שהובילו מים לבית המקדש הם שטח שהיהודים כבשו מידי הפלסטינים, האנטישמיות פשוט מבצבצת מתחת לתחפושת החסודה", אומר מאיר דויטש, מנכ"ל תנועת רגבים. "האנטישמיות הזו היא שגרמה לאיחוד האירופי לפעול באופן חד צדדי לסייע לפלסטינים להשתלט בניגוד לחוק על אלפי דונמים ולבנות אלפי מבנים לא חוקיים. בניגוד לחוק הישראלי, בניגוד לחוק הבין לאומי ובניגוד להסכמי אוסלו הסיוע הכספי שהאירופאים מעבירים לפלסטינים נועד להשתלט על השטח שנמצא תחת האחריות הבלעדית של ישראל". דויטש מדגיש כי אוכלוסיות עניות אחרות ברחבי העולם, לא נהנות מ"פרוייקטים הומניטריים" כמו סלילת כבישים, תשתיות חשמל ומים, והקמת מבנים בלב שטחים פתוחים – הרחק מכל מקום יישוב. "אוכלוסיות ערביות אחרות שחיות בנגב, בגליל, בסיני, בירדן, בעירק ובסוריה, לא מקבלות את הסיוע הזה, ואפילו לא אלו שגרים בשטחים שנמצאים באחריות הרשות הפלסטינית", מוסיף דויטש. "אנו שמחים שבריטניה הוציאה עצמה מארגון אנטישמי זה ומקווים שגם מדינות אחרות יתעוררו ויודיעו על עזיבתם".