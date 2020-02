בין ניו ג'רזי ליד ושם

תערוכה מיוחדת של משרד החוץ ויד ושם המציגה פורטרטים של דיפלומטים חסידי אומות עולם מתקופת השואה נפתחה אתמול (ד') בטקס מיוחד בניו ג'רזי.

התערוכה שכותרתה Beyond Duty: Diplomats Recognized by Yad Vashem as Righteous Among the Nations, תוצג לאורך השבועיים הקרובים בתחנת הרכבת של העיר Secaucus אותה פוקדים עשרות אלפי נוסעים מדי יום.

את הקמת התערוכה הובילו הקונסוליה הכללית של ישראל בניו יורק, מחלקת המדינה של ניו ג'רזי וחברת התחבורה NJ TRANSIT.



בטקס פתיחת התערוכה שהתקיים אתמול השתתפו ניצול השואה, אד מוסברג; מזכירת המדינה של ניו ג'רזי טהישה ווי; הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק, דני דיין; נציגת חברת NJ TRANSIT דיאן גוטיירז-סקאקטי; מזכיר ביטחון הפנים של מדינת ניו ג'רזי, ג'ארד מייפלס; נציגי נציבות ישראל- ניו ג'רזי, מרק לווינסון ואנדרו גרוס, נציג משטרת המעברים של ניו ג'רזי, והרב יוסף קרליבך מחב״ד.



"באופן סימבולי התערוכה ממוקמת רק מספר קילומטרים בודדים מג'רזי סיטי בו התקיים הפיגוע האנטישמי הטרגי בדצמבר האחרון, והיום אנחנו משיקים מיצג שמטרתו להוקיר את אלה שנלחמו וסיכנו חייהם כדי להציל יהודים", ציין הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק, דני דיין.

"חובתנו לוודא ש'לעולם לא עוד' והדרך לעשות זאת היא גם באמצעות העלאת המודעות. תערוכה זו משמשת כמגדלור של תקווה ושיעור לכל אחד ואחת מאיתנו, ומזכירה לנו כיצד לנהוג כאשר השנאה מרימה את ראשה המכוער״, הוסיף דיין.