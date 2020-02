הוסר הציוץ האנטישמי של פת"ח

השר לנושאים אסטרטגיים, גלעד ארדן, תקף בטוויטר את הצביעות שהפגין ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן בנאומו במועצת הביטחון של האו"ם.

"בזמן שמכחיש השואה אבו מאזן טען שהוא מעוניין בשלום באו"ם, תראו מה העלו במפלגה שלו. השנאה שלו כלפי יהודים היא תזכורת מבחילה לאיזה שקרן דו-פרצופי הוא", צייץ ארדן והציג קריקטורה אנטישמית שעלתה בעמוד הטוויטר של הפת"ח, מפלגתו של אבו מאזן.

בעקבות הציוץ, חברי הרשת הפרו-ישראלית "DigiTell", שהוקמה על ידי המשרד לנושאים אסטרטגיים, נכנסו לפעולה, שיתפו את הדברים ודיווחו על הקריקטורה האנטישמית. תוך שעות ספורות הוסר הציוץ מטוויטר.

צחי גבריאלי, מנכ"ל המשרד לנושאים אסטרטגיים: "הרשתות החברתיות הפכו בשנים האחרונות לבסיס להפצת תכנים אנטישמיים ואנטי ישראליים. הקמנו את רשת DigiTell בדיוק לשם כך - רשת אופרטיבית מ-20 מדינות הנותנת מענה בזמן אמת לשיח שקרי, הסתה וליבוי השנאה נגד ישראל. הסרת הקריקטורה היא עוד הצלחה של הרשת ומוכיחה את חשיבותה למדינת ישראל ולעם היהודי".

רשת DigiTell שהוקמה לפני כשלוש שנים, מורכבת מכ-100 מנהלי ניו מדיה פרו-ישראליים מ-20 מדינות ועם למעלה מ-15 מיליון עוקבים במצטבר. מאז הקמתה, הרשת הובילה קמפיינים פרו-ישראליים רבים, ביניהם קמפיין נגד החרמת האירוויזיון, Israel Under Fire, Free Gaza from Hamas, No Way to Treat a Child ועוד.