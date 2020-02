​​​​​​​הזמר החסידי בסגנון וולט דיסני

חדשיר | מכוון גבוה | יונתן שיינפלד

המשבר הגדול ביותר של ילדי פלא מבוקשים הוא הטבע. המיתרים גדלים, הקול מתחספס ומתעבה והתמימות נעלמת, עכשיו לך תבנה מותג חדש כנער פלא וכמבוגר פלא, אחד מיני אלפים.

יונתן שיינפלד הוא אחד מהפלאים שעבדו ושעובדים בכל שלב אבולוציוני. קולו המתוק מסקרן גם היום, כשהוא אברך נשוי, אב בחכמה ובכישרון, עשור אחר הצלחתו כחבר קינדרלך רך בשנים. שיינפלד השכיל לגייס את בגרותו לחומרים מקוריים מרתקים ובחדשיר 'מכוון גבוה' במבטא ישראלי ענוג, מהסגנון השקט של ז'אנר שירי הנושא בסרטי הנסיכות של 'וולט-דיסני'.

העיבוד והתזמור הנכון של דורון אלימלך מדייקים את כל חינו של שיינפלד ליצירה אחת ממכרת, שהחיסרון הקטן שאפשר בכל זאת להצביע עליו הוא חוסר תעופה לירי.

כנראה שבאנגלית 'מכוון גבוה' היה מתכוון גבוה מאוד, איפשהו בראש מצעד הפזמונים.

חדשיר | if you want to travel | יונתן רזאל

לפעמים בא לאומן לצאת מהמגירה שהחברה הישראלית דחפה אותו אליה ולטייל בחדר היצירה, להתנסות בדברים חדשים, לדלג בין ז'אנרים וקהלים ולחפש את הריגוש הבא.

זה מה שעובר על יונתן רזאל. האיש שהגיח לסצנה הדתית כאח החדש של אהרון, הפך לזמר של רוחניות דתית ופסוקים יפים, שקופץ לא אחת לביקורים תכופים במיינסטרים הישראלי, סולל את הכביש לדור החדש של הריבויים והבן אריים שיבואו אחריו.

עכשיו מבקש רזאל לחזור קצת אחורה, אל הילדות בארצות הברית, אל המשפט שתפס אותו בשדה תעופה באפריקה, ובשפת המקור הוא מזמר, משל היו אלו פסוקי קודש, ומחייה את הטקסט האפריקאי בניחוח יהודי.