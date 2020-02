הפלסטינים: ננפיק אישורי בנייה בשטח C המאבק על הריבונות הולך ומתחמם על רקע הודעת הרשות של על כוונה לעודד בנייה פלסטינית. דלית הלוי ,

צילום: תנועת רגבים בנייה פלסטינית בשטחי C מג'די אל-סאלח, שר השלטון המקומי של הרשות הפלסטינית, הודיע היום (רביעי) כי מועצת התכנון העליונה בראשותו תאשר בחודש הבא את תוכניות המתאר לאזור C ביהודה ושומרון. בסיור בכפר סוסיא מדרום לחברון אמר סאלח, כי משרדו מתעתד להנפיק רישיונות בניה בשטחי C ואם ישראל תהרוס את המבנים, הממשלה הפלסטינית תסייע לבנייתם מחדש. עוד ציין סאלח, כי אנשי משרדו יספקו מבנה חלופי לקרוואן עליו השתלטו הרשויות הישראליות באזור סוסיא כדי להבטיח את המשך הלימודים במקום. הוא הדגיש, כי "הממשלה הפלסטינית עומדת לימין התושבים בסוסיא ותמשיך לסייע לחיזוק עמידתם האיתנה והיאחזותם בקרקע".