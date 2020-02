יונתן רזאל יוצא למסע: מעכשיו גם באנגלית

הזמר והיוצר יונתן רזאל מרחיב את קהל היעד שלו, ומוציא שיר ראשון באנגלית.

בשיחה עם איריס קול סיפר רזאל מדוע עשה את הצעד המשמעותי בקריירה שלו דווקא עכשיו, ואיך היא קשורה לבית בו נולד.

"יש לי קהל מכל מיני מקומות בעולם, והייתה דרישה לתרגם את השירים שלי. זה הולך לקראת אלבום, ואולי גם הופעות".

עוד הוסיף: "רציתי שיחשפו אליי עוד אנשים, ולכן לפני שנה היה לי מסע הופעות בהולנד, ורוב הקהל לא היה יהודי או ישראלי. מעכשיו אני מתנהל באנגלית לגמרי. הייתי גם בדרום אפריקה, והופעתי עם מקלה של ילדי רחוב, היה לי אתם חיבור לא נורמלי".

'If You Want to Travel Fast' נכתב בהשראתו של משפט אפריקאי, "זה שיר שמדבר על סוג של שותפות למסע", סיפר רזאל, "הייתי רואה צאן לתקופה ארוכה, אשתי מושבניקית, ואנחנו מאוד מחוברים לאדמה. מקווה שיום אחד נעבור לגור בצפון, אולי נפתח מאפייה".