ממנהטן לילדים - באהבה

"All you need is love": המילים והצלילים של להקת הוויקלינגס שביצעה את שירי הביטלס ליוו את האירוע שהתקיים בניו יורק לציון יובל שנים לבית הילדים בנתניה ע"ש צבע אלעזרקי.

בית הילדים של תנועת אמונה הוא ביתם של מאות ילדים בסיכון שחיים ומתחנכים בו, ושל מאות בוגרים ששברו את מעגל המצוקה – בזכות תמיכתם של ידידים רבים של בית הילדים בארץ ובארה"ב.

את האירוע כיבדו בנוכחותם מנכ"ל "אמונה" בישראל דוד הדרי, ומנהל האגף הבינלאומי של ''אמונה'' שלמה קאסל.

האירוע התקיים ביוזמתו של יהודה כהן, מנהל בית הילדים ב-30 השנים האחרונות, ואורגן על ידי נציגת בית הילדים בניו יורק שרה סטרול פאקר והעוזרת שלה עדי רביב.

צילום: לילי אדס

מי שסייעו להצלחת הערב הם שלושה זוגות תורמים, ידידים מושבעים של בית הילדים: דבי ומייקל בלומנטל, סוזן וקני גרייף, רובין וורן סטרול.

כל התרומות וההכנסות מהאירוע הועברו ישירות מכל תורם אל ילדי הבית, לרווחתם ולקידומם.

יהודה כהן, מנהל בית הילדים, אמר "50 שנים שאתם ואנחנו חולקים הורות, כי מהי הורות אם לא להיות שם בשביל ילדינו תמיד".

שירי הביטלס התנגנו לאורך כל הערב, והוסיפו עוד נופך של ריגוש לאווירה המשפחתית ולהתרוממות הרוח. מאות ילדי ובוגרי בית צבע אלעזרקי לא נכחו במקום פיזית, אבל הם היו ללא ספק הכוכבים האמיתיים של הערב והנשכרים הגדולים ממנו.