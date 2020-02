האפליקציות הכי מוזרות בעולם מכירים את האפליקציה לגילוח הזקן? מספר אפליקציות שלא ברור מה חשב הממציא שלהן מתנאל ראט ,

צילום: iStock יש אפליקציה לגילוח הזקן? יחד עם האפליקציות שכולם מכירים, יש גם את האלו שלא ברור מי חשב עליהם, ועוד יותר, מי החליט להוריד אותן. ריכזנו עבורכם מספר אפליקציות שככל הנראה לא ישנו את החיים שלכם בזמן הקרוב, או אפילו לעולם. כלום ושום דבר מסתבר שאפליקציות שעושות דברים זה כבר מיושן. אפליקציית Nothing (כלום) היא אפליקציה פופולארית עם למעלה ממיליון הורדות מרחבי העולם שפשוט לא עושה כלום. כאשר מפעילים את האפליקציה מוצג מסך לבן ועליו המילה nothing ואכן, לא קורה כלום. מסתבר, שאם עושים רצף פעולות מסוים על המסך האפליקציה תשלח אתכם למספר סרטוני יוטיוב, אבל זה המקסימום שאפשר לעשות איתה. להתגלח דרך הסמארטפון לא משנה אם זה לדבר עם אחרים, לצלם תמונות או לעשות קניות, אנחנו עושים כל דבר היום בעזרת הסמארטפון. אפליקציית הגילוח אולי לא תאפשר לכם גם להתגלח בעזרת המכשיר, אבל לפחות תיתן לכם הרגשה כזו. האפליקציה גורמת למסך המכשיר להיראות כמו מכונת גילוח ואף רוטטת ומשמיעה קולות כאשר מקרבים אותו לפנים, אבל למרבה הצער היא לא ממש מורידה שערות. לפחות ההורדה בחינם. המשחק שישבור לכם את המכשיר לפעמים יש רק גבול דק בין אומץ לטיפשות. האפליקציה S.M.T.H או "שלח אותי לגן עדן", מאפשרת לכם לבדוק את יכולות זריקת הסמארטפון לגובה, ומומלץ עם מגן מתאים. חוקי המשחק פשוטים, מי שמצליח לזרוק את המכשיר לגובה רב יותר- מנצח. לא ברור מה הכללים לגבי מי שלא מצליח לתפוס את המכשיר לאחר הזריקה, אבל נראה שגם אם הוא ינצח במשחק- הוא כנראה ירגיש את ההפסד בכיס. לעבוד תוך כדי שינה למרות שחלק גדול מהעובדים היה רוצה, לא כל מקום עבודה מספק שנת צהריים. האפליקציה i nap at work או "אני מנמנם בעבודה", מאפשרת לכם לישון בשלווה ובדיסקרטיות בזמן העבודה. ניתן להגדיר קולות עבודה מסוימים כמו הקלדה על מחשב או רשרוש דפים שישמיעו לכולם כמה אתם עובדים, תוך כדי שתוכלו לפרוש למנוחת צהריים מרעננת. האפליקציה אמנם לא תעזור לכם לסיים את העבודה עצמה בזמן, אבל לפחות בינתיים היא עושה את העבודה. רוצים עוד? כתבות חדשות כל יום בנוער ערוץ 7- המקום בשבילכם!