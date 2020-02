ראש הממשלה בנימין נתניהו השתתף היום (רביעי) בכנס ירושלים של העיתון בשבע, והכריז כי אישר לפרסם להפקדה 3000 יחידות דיור באזור E1.

נתניהו סיפר על תוכנית המאה האמריקנית: "הבאנו הצהרה נשיאותית לפיה ארה"ב תכיר בהחלת הריבונות הישראלית בבקעת הירדן וצפון ים המלח ובכל הישובים, קטן כגדול, ביהודה ושומרון".

"מה נדרש מהפלסטינים בכדי להשלים את המו"מ? להפסיק תשלום למשפחות מחבלים, למשוך תביעותיהם נגד ישראל בביה"ד הבינלאומי, להימנע מלפעול להכרה בפלסטין כמדינה עצמאית במוסדות בינלאומיים, להכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית, לוותר כליל על זכות השיבה (פעם היה 'Not one Brick' - עכשיו זה 'Not one Palit').

''הם חייבים להכיר בירושלים המאוחדת כבירת מדינת ישראל, לפרז את עזה ולפרק את החמאס מנשקו, להפסיק את ההסתה נגדנו, להחיל חוקה דמוקרטית לפיה מבטיחים חופש הצבעה, חופש עיתונות, חופש דת".

ראש הממשלה עקץ את יו"ר כחול לבן ואמר "בני גנץ הוא חיקוי, גנץ זה כמו ביבי ב- ALIEXPRESS".

"גנץ רוצה לקחת חלק מהגוש שלנו, כבר ניהל מגעים ולשמחתי סיכלתי אותם. לקבל ביקורת ממי שכמעט הצטרפו לקואליציה של גנץ?! אני באתי הנה להגיד את האמת כדי שתזימו את מה שאמר היסטוריון שהכרתי היטב: 'הציבור הדתי-לאומי יש לו לב ענק ואמונה ענקית, אבל לא תמיד מבין בפוליטיקה'".