הסטיקרים לוואטסאפ של מרתון ירושלים

עיריית ירושלים השיקה השבוע סטיקרים (מדבקות) לוואטסאפ שנוצרו במיוחד לרגל מרתון Winner ירושלים הבינלאומי שיתקיים בחודש הבא.

המדבקות הן חלק מחגיגות העשור למרתון, אירוע הספורט הבינלאומי הגדול בישראל, המשלב מסלולים מהיפים והמאתגרים בעולם.

במסגרת מרתון winner ירושלים, יגיעו לבירה כ- 40 אלף רצים, מתוכם כ-5,000 רצים מכ-80 מדינות ברחבי העולם.

על מנת להוריד את המדבקות יש להוריד מחנות האפליקציות את Sticker Maker. (לאנדרואיד: לחצו כאן, ל-IOS אייפון: לחצו כאן). לאחר מכן לחצו כאן להורדת קובץ הסטיקרים (דרך המכשיר הנייד). פתחו את הקובץ בנייד באמצעות אפליקציית Sticker Maker שהורדתם ולאחר פתיחת האפליקציה לחצו על ADD TO MY LIBRARY. לסיום לחצו על ADD TO WHATSAPP.

המרתון, שיתקיים ב-20 במרץ, כולל מסלול עוצר נשימה, המשלב אתגר לרצים ונופים מרהיבים המספרים את סיפורה של ירושלים לאורך היסטוריה של 3000 שנות קיומה של העיר.

ההרשמה למרתון תינעל ביום יום שישי ה-28 בפברואר 2020 כשגם השנה יערכו שישה מקצים: מרתון מלא (42.2 ק"מ); חצי מרתון (21.1 ק"מ); 10 ק"מ; 5 ק"מ; מירוץ משפחות (1.7 ק"מ) ומירוץ קהילות (800 מטר).