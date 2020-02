על העיוורון - מרים לפיד בטור אישי השמאל – המגרש, המחריב, המתמהמה, המשחד את האויב - הוא, השמאל - יושב במשרד ראש הממשלה בירושלים מרים לפיד ,

צילום: קובי ריכטר/TPS נתניהו בישיבת סיעת הליכוד "אנחנו - רק עם ביבי", "רק ממשלת ימין". אתה שומע ותוהה, למה הם מתכוונים? מה כאן "ימין"? הקפאת בניה, אפילו בירושלים? עקירת והריסת ישובים? עמידה מנגד נוכח השתלטות על שטחי סי? הכרזות קבל עם ועולם, בעבר וגם היום (תכנית המאה) על - "שתי מדינות לשני עמים"!. ולא מנינו את השוחד לחמס, את ה"הבלגה" האין סופית נוכח כחמישית מהעם הנתונה במתח ביטחוני יומיומי. ואתה אמנם תוהה - מה גורם לאנשים נבונים, ערכיים, אנשים שלמדת להעריך את דעתם – מה גורם להם לקרוא ללילה –יום, לחושך – אור? איך קרה שאחרי כל הבכי והנהי אודות תקשורת שמאלנית, כשסוף סוף הגענו למספר נאה של אמצעי ביטוי "ימניים" – לא רק ערוץ ייעודי ועיתונים משלנו, אלא גם אנשי תקשורת המשולבים במערכות הכלליות, אין בעצם ביטוי לסדר יום לאומי אמיתי – שממה! לדידם של המבקשים אישור מארה"ב לכל נשימה, האם שמענו טענה על בזבוז הזמן המשווע למן תחילת כהונתו של טראמפ? נשיא ארצות הברית אמר אז "אין לי שום עניין במדינה פלסטינית, זה נושא שצריך להיפתר בין שני הצדדים". האם דחק מישהו בנתניהו להחיל את החוק לפחות על שטחי סי? נמצאנו כל הזמן במצב המגוחך שנשיא ארה"ב מקדים אותנו: מעביר את השגרירות לירושלים, מאשר את חוקיות הישובים, ביהודה בשומרון, ברמת הגולן. כן, היו ביקורות פה ושם, יש התרעות, יש אפילו ניתוחים מלומדים, יש גם כעס על מחדלים אך תמיד מתוך העמדה שזה בתוך המשפחה, זה שלנו, זה ימין. כי מה שלא יהיה, Brutus is an honorable man! הוא הצביע בעד גירוש קטיף? הוא שלח את רון לאודר למשא ומתן על הגולן – שנים אחרי סיפוחו בחוק יסוד? והר הבית – האחיזה ההולכת ונשמטת, המסגד הענק, השופלים שדשו, שהרסו. אבל 'זה ביבי, הוא הימין'. ב -2012 קובעת "ועדת אדמונד לוי" (שכללה את אלן בייקר - מומחה בעל שם בינלאומי ושותף לכתיבת הסכמי אוסלו ב') - "ההתנחלויות ביהודה ושומרון חוקיות גם עפ"י המשפט הבינלאומי", למרות שאותה וועדה נוזפת, אף דוחקת בממשלה להסדיר את מעמד היישובים, לא נעשה דבר עד הלום. להיפך: מאז מסקנותיה נעקרו בנייני האולפנה בבית אל, נהרסו בתי היישוב עמונה, נחרבו בתי "נתיב האבות". כל אחת מאלה היא פרשה שוברת לב כשלעצמה: הטיפשות, הבזבוז, חילול ה'. הכי מוזר? האופן בו מקבל "הציבור שלנו" את כל אלה, נתניהו מגיע, מבטיח בפעם המי יודע הבטחות שלא קוימו, גם לא יקוימו, וביישובים: "בכל זאת ביבי", "כי אסור להפקיר את הימין". ולא, לא הוקם ולו ישוב אחד בתקופת נתניהו! הוא הגיע סוף סןף לחברון בקיץ האחרון: ראש ממשלה יהודי, חזק, ראש ממשלה הנהנה כדבריו מאהדה ותמיכה בינלאומית, ומה בישר למתיישבים? אלה הנאחזים באדמתה מזה עשרות שנים בחירוף נפש, במחיר דמים? "חברון לא תהיה יודנריין, חברון לא תהיה יודנריין" צמרמורת. אבל ביבי? - הוא ימין! לא הייתה שום מחשבה, שום פעולה, שום השקעה בארכה נוספת בנהריים - ה"ממשלה הלאומית" "לא שמה" על החקלאים שעיבדו את קרקעותיהם מזה 70 שנה. עיתוני ועיתונאי הימין? – יוק! כשאתה חווה את התרגילים הלא ייאמנו, המאמצים המטורפים שמשקיע רוה"מ בבחירת עצמו, פעם ועוד פעם, ושוב, אתה חושב: לו היה משקיע עשירית, מאית מהתמרונים האלה באי-השלום, או "בדרך האבות" או בבנייני האולפנה שבבית אל. But Bibi is an honorable man. מבחינה פוליטית, הדבר הכי עצוב שקרה כאן – השתתפות "ימינה" בקרנבל! בגלגולה הראשון "הבית היהודי" הייתה הבטחה מרעננת, הייתה תחושה שהנה קמה כתובת לאנשי ימין הגונים וישרים, גם לא דתיים! במקום שאלפי דתיים וחרדים יצביעו ליכוד – יצביעו אפילו חילונים, אותם רבים שאינם מקיימים תרי"ג ביומיום, אך חשים בכל מאודם כי מדינת היהודים חייבת לשמור על צביון מיוחד, הם יצביעו למפלגה שהפרהסיה שלה מושתתת על עם, ארץ, ותורת ישראל! ואכן היא החלה ברגל ימין, שנים עשר מנדטים! ככל ששריה הצטיינו במעשה, השפיעו לטובה בעבודה חרוצה וחכמה כמעט בכל תחום שנגעו בו – כך כשלו בהתנהלותם הפוליטית! מרגע שחברו לממשלה, מרוב רצון (אפילו מובן) להמשיך ולהשפיע טוב במשרדיהם, הם הגנו על רוה"מ כאחרוני הליכודניקים! (היום גלנט מעביר את הכדור לבנט שהעביר לליברמן) גם לא נחלצו להגן על "עמונה" או על "נתיב האבות", ברור שביבי לא היה עומד בלחץ של איום על ממשלתו, מאידך גם אם הייתה מתרחשת התפטרות - הבית היהודי היה נבנה ככתובת אמינה. למרות הירידה ל-8 מנדטים ואח"כ לכמעט 4, הם לא הבינו עד היום מדוע ולמה! הם אינם מבינים שכל הכרזה שלהם על חבירה לביבי גורמת להם נזק בל יתואר! הם לא מבינים שמי שעדיין רוצה ביבי לא צריך אותם באמצע! ומי שרוצה במסרים הלאומיים שלהם - מתחלחל - ושוב בורח כשהוא שומע "אנחנו עם ביבי"! הם, שצריכים היו להיות מבקריו החריפים ביותר? מגלי ה"פייק ביבי"? "אנחנו רק עם הימין" אומר גפני, אומר גם ליצמן, "אנחנו – עם מחנה הימין" אומר דרעי שבלעדיו לא היה הסכם אוסלו. "מה זה ימין?" שואלים בתכניות המלל הליליות "אני אגיד לך מה זה ימין, ימין זה המצב שלנו בעולם! מי אנחנו? הרי אנחנו כלום, אפס, אנחנו מדינת ג'וק! מה היינו בלי ביבי נתניהו, תראו מה עשה מאתנו תראו, איך מקבלים אותנו בעולם", שמעתי בתדהמה משדרן ברדיו הממלכתי. לא בגלל המחקר? לא בגלל המדע? לא בגלל האמנות? לא בגלל כושר ההמצאה? היוזמה? החשיבה המקורית? הכל מפני לשונו המתגלגלת ברחבי העולם? אולי להפך? אולי מעמדו נובע דווקא מהמדינה שהוא ייצג? שטיפת המח עושה את שלה, כולם חוזרים על המנטרה "כחול-לבן חוברים לערבים". אתה רואה את מי שהיו פעם חלוצים במאבק על הארץ, אתה רואה אותם היום מריירים – "רק ביבי" "רק ביבי – כי גנץ הולך עם הערבים" נתניהו השקיע בערבים יותר מכל ראש ממשלה, במובהק! הוא שתף ומשתף אותם בכל מה שכדאי לו (פיזור הכנסת, מבקר המדינה) זה יותר טבעי לו מלאחרים! מאין לי? מפני שמי שהמציא את החבירה למפלגות הערביות לתועלת אישית ובניגוד לטובת המדינה. זה בנימין נתניהו עצמו! ב-1995 הודיע ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל על תכנית לבנייה ב"הר חומה" הערבים התנגדו כמובן והכריזו על הצבעת אי אימון בגללה, ו... תאמינו או לא, מי מצא לו כאן שעת כושר "לתפוס את השלטון"? נתניהו בנימין! נתניהו, שהחליט לחבור לערבים ולטרפד בניה יהודית בירושלים!!! שהחליט לחבור לערבים בהצבעה נגד ממשלה יהודית המנסה לבנות בארץ ישראל!!! כן, קשה להאמין אך זה מה שקרה! גם אז פשה העיוורון בכל, לא הועילו הסבריו של חבר כנסת אחד, רק אחד, שלבד מהודעתו לתקשורת כי יצביע עם הממשלה כמו שאמור לעשות ח"כ הגון כשהנדון תואם את הערכים למענם נבחר, (כמו שעשתה האופוזיציה בהסכמי קמפ דיויד ובגירוש קטיף – הצביעה עם הממשלה) לא הועילו הסבריו כי החבירה לערבים רק תוריד את הנושא מסדר היום ופשוט - לא יבנו בהר חומה. הצלצולים והלחצים מכל עבר לא פסקו, דיברו על "היזדמנות היסטורית" כמו בהתקף אמוק, כולל איומים מצד נתניהו עצמו. ביבי לא סתם חבר למפלגות הערביות - ביבי חבר אז לפגיעה בארץ ישראל, נושא ההצבעה לא הרתיע אותו, לא ענין אותו במה כרוכה "תפישת השלטון" שלו! עד כדי כך הייתה הלהיטות - עד שהוא, מפלגתו ושאר מפלגות האופוזיציה, איבדו כל שיקול דעת, איבדו כל היגיון! כמו היום. החבירה לערבים? גם היא פטנט רשום על שמו. ואתה שואל היכן האנשים שלנו? היכן המבטאים את דרכנו? הם מסתבר חושבים שכל הנושאים נדחים מפני - ביבי. אך הנה כי כן, כל המתואר לעיל (רשימה חלקית בלבד) מספק תשובה לשאלה אחרת, שאלה חשובה, החוזרת ונשנית בשנים האחרונות – "לאן נעלם השמאל?" השמאל? השמאל יושב בבית ראש הממשלה בבלפור! השמאל – המגרש, המחריב, המתמהמה, המשחד את האויב. הוא, השמאל - יושב במשרד ראש הממשלה בירושלים! But Bibi is an honorable man!