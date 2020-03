אביב אלוש נגד אחמד טיבי ואיימן עודה השחקן אביב אלוש נגד כוונת ''כחול לבן'' להקים ממשלה עם הערבים, "הם אלה שיכתיבו לנו פה את הטון?" יהונתן גוטליב ,

צילום: פלאש 90 אביב אלוש השחקן והדוגמן אביב אלוש תקף הערב (חמישי) את כוונת מפלגת כחול לבן לחבור לרשימה המשותפת ולהקים ממשלת מיעוט. "לא הבנתי, אלה שני האנשים שעכשיו מכתיבים לנו פה את הטון?" כתב אלוש בחשבון האינסטגרם שלו כשהוא שיתף סרטון של השניים מהללים "שהידים". אלוש הוסיף, "הלווווווווו ישראללללללללללל בואו נתעורר על החיים שלנו וכמה שיותר מהר". View this post on Instagram לא הבנתי.... 🤔 אלה שני האנשים שעכשיו מכתיבים לנו פה את הטון? הלווווווווו ישראללללללללללל בואו נתעורר על החיים שלנו וכמה שיותר מהר📢🤘🏼🦇🦄😷🇮🇱❤ A post shared by A V R A H A M Aviv Alush (@avivalush) on Mar 5, 2020 at 12:10pm PST כאמור, אלוש מחה נגד הרצון של בני גנץ, יו"ר ''כחול לבן'', להקים ממשלת שמאל בתמיכת חברי הכנסת הערבים מהרשימה המשותפת. מוקדם יותר התברר כי ח"כ משה יעלון, שהתנגד עד כה להישען על תמיכת חברי הכנסת הערבים, הסכים לקבל את תמיכת חברי הרשימה המשותפת ללא חברי מפלגת בל"ד הקיצונית יותר.