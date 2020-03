עוברים לאונליין הצצה לקולקציית הקיץ של NEXT בצל מגפת הקורונה והבידוד שבעקבותיה, עוברים לרכישות אונליין. זה הזמן להצטייד ליום שאחרי הקורונה עם קולקציית אביב קיץ חדשה טובי הירשלר ,

צילום: יח"צ חו"ל סרפן ג'ינס מהקולקציה החדשה של NEXT לזה חיכינו: קולקציית האביב של מותג האופנה הבריטי NEXT חליפות צבעוניות לנשים, שמלות בוהו שיק בפרינטים פרחוניים וחייתיים, סנדלים בצבעי תכלת וצהוב רכים, ז'קטים משובצים וחולצות רוגבי לגברים - אתר האופנה הבריטי מרענן את המלתחה ומשיק קולקציית אביב נשית וגברית בלי ששמנו לב, החורף הקר עומד להסתיים ורוחות נעימות של אביב משנות לא רק את מזג האוויר, אלא גם את ארון הבגדים שלנו. אז נכון, שלרובינו יש אהבה ללא תנאי למעילים, סוודרים ונעליים גבוהות שמשדרגות כל לוק, אבל גם כשהטמפרטורה עולה והמגפיים חוזרים למגירה, אפשר להפוך את המלתחה לחגיגה של צבעים ואופנה. מותג האופנה הבריטי האהוב על הישראלים, עולה בימים אלו באתר עם קולקציית אביב - קיץ עשירה ומגוונת במיוחד. לנשים האופנתיות, הפסים ששבו אותנו בחורף ימשיכו לסנוור לנו את העיניים גם באביב הקרוב. השוני היחיד הוא שבעונת המעבר, הם פחות עבים ודומיננטיים, אלא דקים ומותאמים לאווירה הרכה. עוד באלמנטים גאומטריים, משבצות בגווני כתום, מנטה, מרווה, ירוק בהיר ואפילו צהוב, מעוינים באפור, יהלומים בשחור ולבן ומשולשים אדומים ולבנים. שמלת מידי קלילה צילום: יח"צ חו"ל סנדלים בטרנד רצועות דקות צילום: יח"צ חו"ל עוד בקולקציה החדשה: שמלות פרחוניות ארוכות בסגנון בוהו שיק ואובר סייז, בשלל צבעים ודוגמאות – פרחים עדינים, פרחי ענק שנמרחים על כל הבגד, עלים ומוטיבים נוספים מעולם הטבע. הספארי והג'ונגל ימשיכו לספק לנו הדפסים חייתים של נמר, זברה ונחש בצבעים של ירוק, וורוד וסגול. מי שאוהבת לשלב בין חולצה מכופתרת לחצאית עיפרון מג'ינס או חצאיות מקסי יכולה לאמץ לעצמה, שלל חולצות שיפון, תחרה, פפלום, קרושה, מלמלה וקרדיגנים מכופתרים קלילים שמשמשים למראה אלגנטי ואופנתי כשהערבים עדיין קרים. חולצה רכה בהדפס מנוקד צילום: יח"צ חו"ל סריג דק לעונת המעבר צילום: יח"צ חו"ל בגזרת החליפות הנשיות, שהפכו לדבר החם על השטיחים האדומים וגם ברחוב הישראלי, אי אפשר להתעלם מהצבעוניות. אדום נצחי, מנטה ומרווה, תכלת שמיים, כחול רויאל, ורוד בייבי וכמובן שחור ולבן. בקולקציית הגברים, ישלטו הדפסים בגווני קולור בלוק של אוכרה, לבן, אדום, כחול כהה וחום. הפרינטים בגזרת הנשים לא פסחו על המין הגברי, שימצא בקולקציה הקיצית מגוון רחב של חולצות אלגנטיות וטי שירטים קלילים בהדפסי ציפורים, פסים, נקודות, כיתובים מעניינים ואפילו פרחים עדינים. החליפות הכבדות והחמות של החורף מפנות את מקומן לז'קטים ומכנסיים מחייטים מבדי ויסקוזה, כותנה נעימה ופשתן חליפות בגזרות סקיני ובגזרות קלאסיות. מכנסי ג'ינס בגזרות רחבות או בגזרות הסקיני בצבעי תכלת, כחול כהה וחאקי, יכניסו קלילות לארון הבגדים האביבי הגברי, בעוד מכנסי הצ'ינו יעניקו לו שיק אלגנטי ואירופאי. מהמנהלת NEXT נמסר כי שירות המשלוחים פועל ללא שינוי נכון לתאריך בו התפרסמה כתבה זו. מחירים: נשים: שמלות: 95 ₪ - 180 ₪, ז'קטים: 85 ₪ - 144 ₪, חצאיות: 69 ₪ - 135 ₪, מכנסיים: 85 ₪ - 195 ₪ גברים: חולצות אלגנטיות: 70 ₪ - 150 ₪, T.shirt: 50 ₪- 100 ₪, ז'קטים: 120 ₪ - 250 ₪, ג'ינסים: 80 ₪ - 130 ₪