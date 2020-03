תלמידי נעל"ה בשעלבים מתקדמים ל"תכנית GO" פעמיים בשבוע נפגשים תלמידי נעל"ה כדי ללמוד יחד ולשתף האחד את השני. במוצאי השבת האחרונה הם סיימו יחד את מסכת ברכות. אורלי הררי ,

צילום: יח''צ קריית חינוך שעלבים שעלבים GO תלמידי נעל"ה (נוער עולה לפני הורים) בישיבה התיכונית שעלבים, בני כיתות י'-י"ב, מתכנסים פעמיים בשבוע למפגש קבוע ומשותף שמטרתו ללמוד יחד ולשתף האחד את השני בכל תחום שהם בוחרים: לימודים כלליים, לימודים תורניים, אמונה, ספורט ועוד. התכנית המיוחדת שעוסקת בגדילה אישית של התלמידים יחד עם חבריהם נקראת "תכנית GO", והיא פותחה על ידי בן שוורץ, מדריך השמינית של תכנית נעל"ה, ומותאמת לתלמידים שהגיעו ללמוד מחוץ לישראל. בחודשים האחרונים, מעבר למפגשים השבועיים הקבועים, הם למדו יחד בכל בוקר דף יומי כשבמוצאי השבת האחרונה הם ערכו סיום מסכת ברכות אותה למדו יחד. הרב גרשון שחור, ראש הישיבה התיכונית שעלבים: "את התוצאות של תכנית ההעצמה האישית שפיתח בן שוורץ רואים בכל תלמיד ותלמיד. הרעיון היה להעצים את הנקודות הטובות ולחזק ולכוון את החולשות של התלמידים בכדי להגיע למקסימום מיצוי של היכולות שלהם. ''התלמידים לא הסתפקו במפגשים והחליטו שהם מציבים לעצמם כיעד לסיים את מסכת ברכות, משימה בה עמדו בהצלחה, ועל כך גאוותנו", הוסיף הרב שחור.

