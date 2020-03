תנועת רגבים לשר הביטחון: להמשיך את האכיפה, למרות משבר הקורונה תנועת רגבים פנתה לשר הביטחון לאחר שהתברר שעבודת פקחי האכיפה נגד בנייה בלתי חוקית ביהודה ושומרון צומצמה בימים האחרונים. ערוץ 7 ,

צילום: רגבים בנייה בלתי חוקית ביו"ש מהימים האחרונים תנועת רגבים פנתה היום (שני) לשר הביטחון נפתלי בנט בבקשה שיורה כי פקחי האכיפה של המנהל האזרחי ישובו לעבודתם באופן סדיר, תוך הקפדה על הוראות משרד הבריאות. בימים האחרונים התברר לתנועת רגבים כי עבודתם של פקחי המנהל האזרחי ביהודה ושומרון, האחראים לבצע פעולות אכיפה נגד בניה בלתי חוקית בשטחי C, צומצמה בעקבות משבר הקורונה ל-30% מהפעילות השוטפת. "ברגבים רואים חשיבות עליונה בהמשך פעילות הפקחים כחלק מהמאבק האסטרטגי בהשתלטות הרשות הפלסטינית על שטחים עצומים בשטחי C באמצעות בניה בלתי חוקית", נמסר מטעם התנועה. לפני מספר חודשים פרסמה רגבים את דו"ח "מלחמת ההתשה" העוסק בבחינה של תוצאותיה "תכנית פיאד" אליה יצאה הרשות לפני כעשור, ובו תכנית אסטרטגית להשתלטות על שטחי C. בדו"ח הראתה רגבים כי בעשור האחרון נבנו עשרות אלפי בתים לא חוקיים בשטחי C, בנוסף על השתלטות חקלאית על אלפי דונמים. בעקבות פרסום הנתונים, הגדיר שר הביטחון את הטיפול בבעיה כאסטרטגי ומינה יועץ מיוחד שירכז את פעילות הצבא והמנהל האזרחי כנגד הבניה החוקית. בתנועה מביעים חשש כי בחסות הירידה בהיקף הפיקוח, תחזור הרשות להשתלט על שטחים נרחבים בשטחי C, באופן בו יהיה בלתי אפשרי להשיב את המצב לקדמותו בתום המשבר. "בסיורים שלנו בשטח בשבועיים האחרונים, אנו עדים לחזרה לדפוסים של בנייה מסיבית בשטחי C" אומר ישי חמו, רכז יו"ש ברגבים. "צמצום הפיקוח בימים אלו, על אף משבר הקורונה, יהיה בכיה לדורות ובשטח ייגרמו נזקים אדירים שיהיה קשה לתקן אחר כך".