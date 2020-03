הקורונה הכריעה את ענקית האופנה: אתר NEXT נסגר חברת NEXT פרסמה הודעה ללקוחותיה על עצירת ההזמנות וסגירת המפעלים ומערך ההפצה. "אנו מתנצלים על אי הנוחות, אך יודעים שתבינו אותנו" ניצן קידר ,

צילום: אייסטוק קניות ענקית האופנה המקוונת NEXT (נקסט) הודיעה ללקוחותיה כי החל מהערב (חמישי) לא תיקח עוד הזמנות עד להודעה חדשה, בשל התפשטות נגיף קורונה. "הקשבנו בזהירות לעובדים במפעלים ובמרכזי ההפצה שלנו. הגענו למסקנה ברורה שהדבר הנכון עבורם זה להיות בעת המשבר הנוכחי בבית", נכתב בהודעה שפרסמה החברה. ראשיה מסבירים כי "כתוצאה מכך קיבלנו את ההחלטה הקשה לסגור את המפעלים ומערך ההפצה שלנו עד להודעה חדשה. אנחנו מתנצלים על אי הנוחות, אך יודעים שתבינו אותנו", מוסיפים ב-NEXT. עוד אומרים בחברה כי הזמנות שכבר בוצעו ולא ישולחו ביממה הקרובה, יטופלו במועד הקרוב ביותר וישולחו לנמענים. מדובר בצעד יוצא דופן בשוק הקמעונאות, שכן מרבית חברות האופנה ממשיכות את שירותי המשלוח שלהן ואף מרגישות עלייה במכירות, כשהחנויות הרגילות סגורות.