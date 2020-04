אבנר נתניהו אימץ כלבה בנו הצעיר של ראש הממשלה פתח חשבון אינסטגרם לגורה שאימץ ושמה "נרה". ערוץ 7 ,

צילום מסך "נרה נתניהו" באינסטגרם אבנר נתניהו, בנו הצעיר של ראש הממשלה בנימין נתניהו, חשף את הכלבה המאומצת החדשה שלו. מדובר בכלבה בת שבעה שבועות מסוג אקיטה. שמה הוא "נרה" ואבנר פתח עבורה חשבון אינסטגרם. בפרופיל שלה כתוב כי תחביביה הם ריצה, חפירה ורדיפה אחר חתולים, והוריה הם אבנר וחברתו נוי. אבנר נתניהו בן ה-25 הוא סטודנט להיסטוריה וארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. View this post on Instagram 💕 A post shared by Nara Netanyahu (@naranetanyahu) on Apr 5, 2020 at 7:28am PDT משפחת נתניהו אימצה בשנת 2015 את הכלבה "קאיה" שננטשה על ידי בעליה הקודמים והיתה בתור להרדמה בכלבייה. היא סבלה מבעיות באגן ומליקויים בשמיעה. קאיה מתה בפברואר 2018, וראש הממשלה נתניהו כתב בפייסבוק: "כמה אושר ואור היא הביאה לחיינו. למדנו מקאיה מה זאת נשמה ותודעה של בעלי חיים. ''שמחנו להעניק לה בית ומשפחה ובכך להאריך לה בשנים נוספות את חייה, והיא בחזרה העניקה לנו הרבה שמחה. בהזדמנות זו אנו קוראים לכל מי שיכול לאמץ בעלי חיים מבוגרים: תנו להם בית וחיים – ותקבלו מהם כל כך הרבה חום ואהבה".