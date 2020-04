פרופ' מרק שטיינר נפטר ממחלת הקורונה

האוניברסיטה העברית והפקולטה למדעי הרוח הודיעו על פטירתו של פרופ' מרק שטיינר ממחלת הקורונה.

שטיינר היה חבר סגל (אמריטוס) במחלקה לפילוסופיה באוניברסיטה ואחד החוקרים המובילים בעולם בתחום הפילוסופיה של המתמטיקה.

עיקר תרומתו הייתה לשאלה של יישום המתמטיקה ולהבנת המושג של הסבר מתמטי.

פרופ' שטיינר עשה את הדוקטורט שלו באוניברסיטת פרינסטון וקיבל את התואר בשנת 1972. מאמריו פורסמו בכתבי העת הנחשבים בעולם וספרו The Applicability of Mathematics as a Philosophical Problem זכה לתהודה רבה.

ד"ר מיכאל רובק, חבר סגל במחלקה לפילוסופיה, ספד ואמר כי "הן בחייו והן בכתיבתו גילם פרופ' שטיינר את השילוב בין עולם המדע לעולם היהדות ותרם משמעותית לביסוסה של הפילוסופיה בישראל".