חומר מיוחד שפותח על ידי המכון הביולוגי יאפשר פתיחת מקוואות בבני ברק חומר חיטוי חדשני שפותח עבור צה"ל ע"י המכון הביולוגי עבור התמודדות עם מלחמה ביולוגית עובר לשימוש אזרחי בעקבות משבר הקורונה ערוץ 7 ,

צילום: יח"צ חומר מיוחד שפותח על ידי המכון הביולוגי יאפשר פתיחת מקוואות בבני ברק מתכוננים לחזרה למקוואות: עיריית בני ברק החלה היום (רביעי) בתהליך חיטוי של כ-50 מקוואות בעיר, באמצעות חומר חיטוי ייחודי שפותח במקור עבור הצבא, במכון למחקר ביולוגי בישראל. תהליך החיטוי נעשה בשיתוף פעולה עם חברת Tera Novel בעלת זכויות השיווק הבלעדיות על מגוון מוצרים של המכון למחקר ביולוגי, וביניהם המוצר WT Steril, שפותח עבור הצבא כנגד מלחמה ביולוגית ולחיטוי מלא של משטחים ומקומות רטובים כנגד וירוסים, נגיפים, בקטריות, חיידקים, עובשים וביניהם גם אנתרקס וקורונה. העיר בני ברק שהתמודדה עם התפרצות משמעותית של נגיף הקורונה, עם מספר רב של חולים, מנסה כעת להחזיר את העיר ותושביה לשגרת חיים תקינה בבתי הכנסת, המקוואות ובשאר המוסדות. במסגרת הפיילוט שהחל הבוקר, כ-50 מקוואות ברחבי העיר יעברו חיטוי מלא באמצעות החומר הייחודי, שנבדק בצורה מקיפה גם כנגד נגיף הקורונה. עיריית בני ברק מאמינה שתהליך החיטוי יאפשר לתושבים לשוב ולטבול במקוואות, המהווים חלק משגרת החיים בעיר. המוצר שפותח במקור עבור שימוש צבאי כנגד אנתרקס ווירוסים, מוגן בפטנט ונמצא כבר מספר שנים במחסני החירום של צה"ל, למקרה של איום ביולוגי. החומר הפעיל במוצר נדבק למשטח, וממשיך לבצע את פעולת החיטוי לטווח ממושך תוך שהוא קוטל ודוחה 100% מהחיידקים והזיהומים. בעקבות משבר הקורונה, חברת Tera Novel שמה לה למטרה למצוא פתרונות ממוקדים וחדשניים למניעת התפשטות וההדבקה של נגיף הקורונה בבתי חולים, שדות תעופה, תחבורה ציבורית, צבא, בתי אבות ומוסדות ציבוריים. קרן כהן חזון, יו"ר Tera Novel, אמרה: "הפיתוח הייחודי של המכון למחקר ביולוגי בישראל, אפשר לנו להתחיל היום בהליך חיטוי מקוואות בעיר בני ברק, באופן שיאפשר לתושבים לחזור לשגרה בידיעה שהם מוגנים מפני נגיף הקורונה ומפני זיהומים אחרים. זוהי פריצת דרך במלחמה הסביבתית בנגיף הקורונה ולמעשה בכל נגיף או מזהם אחר. חומר החיטוי מאפשר הגנה מקסימלית תוך קטילת הנגיף במלואו וניתן לעשות בו שימוש במשטחים רטובים אנכיים ואופקיים, תכונות אלו הופכות אותו לאידיאלי עבור מקוואות, בריכות שחיה ולמעשה עבור כל מוסד הדורש חיטוי טרמינלי."