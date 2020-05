נתניהו: תפרו לי תיק ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר הצהרה לתקשורת לפני כניסתו לאולם בית המשפט המחוזי בירושלים שם יפתח משפטו, "החקירות זוהמו". ערוץ 7 ,

Yonatan Sindel/FLASH90 Netanyahu at the opening of his trial May 24th 2020 ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע אחר הצהריים (שלישי) לבית המשפט המחוזי בירושלים, לקראת פתיחת משפטו. נתניהו מואשם במעורבות בשלוש פרשיות, תיק 1000 - פרשת המתנות, תיק 2000 - פרשת מוזס, ותיק 4000 - פרשת בזק-וואלה. עם כניסתו לבית המשפט, יחד עם בנו אבנר, מסר נתניהו הצהרה חריפה, בה תקף את המשטרה והפרקליטות על ההחלטה להעמידו לדין. "אזרחי ישראל, אני ניצב פה היום כראש הממשלה שלכם בגו זקוף ובראש מורם. הבקשה הראשונה שלי מבית המשפט היא שקיפות מלאה. אני מבקש שהכול ישודר בשידור חי - שידור רציף ולא מצונזר. הציבור צריך לשמוע הכול". "גורמים במשטרה ובפרקליטות חברו יחד לעיתוני שמאל כדי לתפור לי תיקים מופרכים והזויים. המטרה היא להפיל ראש ממשלה חזק מהימין", אמר ראש הממשלה. "החקירות זוהמו ונתפרו מהרגע הראשון". "לא אכפת להם אם יבוא איזה פודל צייתן מהימין, אני לא פודל. אני לא מוכן להתאתרג, אני לא מוכן לעקור ישובים לכן צריך להפיל אותי בכל מחיר. מהדהד את המסר המוביל: זה משפט נגד הימין של חבורת רק לא ביבי. תפרו לי תיק!". נתניהו תקף את המפכ"ל לשעבר רוני אלשיך אל רקע דבריו אתמול, "שמעתי את אלשיך מדבר בצדקנות. זה אותו אלשיך שהעביר מיליונים מכספי משלם המיסים ליועץ התקשורת שלו. זה אותו אלשיך שעבר עבירה פלילית כשהדליף בשידור חי מהחקירות בענייני, זה אותו אלשיך, שטפל עליי עלילת שווא כאילו שלחתי חוקרים פרטיים לעקוב אחריו. הוא מזכיר רוני אחר, רוני ריטמן. הוא טען שאני הוא זה ששלח את הקצינה שהתלוננה נגדו. אלו אנשים שהובילו את החקירות נגדי". "החקירות זוהמו ונתפרו מהרגע הראשון. פעמיים בשנה האחרונה התערבה חבורת 'רק לא ביבי' בהליך של הבחירות. הם היו בטוחים שהימין ואני נתרסק בבחירות. הפעם הם הגישו כתב אישום וזה אמור היה להיות מכת מוות, הם עשו הכל כדי שאני אעמוד פה היום כראש ממשלה לשעבר, אבל אזרחי ישראל, אתם יותר חכמים מכל אלו שתפרו לי תיקים", הוסיף ראש הממשלה. "אני ניצב פה היום כראש הממשלה שלכם בגו זקוף וראש מורם ואני דורש – חשפו הכול, גלו הכול. נציגי התקשורת, אני יודע למה אתם כאן, אתם רוצים לצלם אותי כחלק ממסע התעמולה 'רק לא ביבי' שלא נפסק לרגע. אבל אני רוצה שהציבור יראה את כל התמונה, שהציבור ידע את כל האמת, ולכן הבקשה הראשונה שלי מבית המשפט היא שקיפות מלאה. אני מבקש שהכל ישודר בשידור חי, שידור רציף ולא מצונזר. הציבור צריך לשמוע הכל ולא דרך המסננת של כתבי החצר של הפרקליטות", דרש נתניהו. נתניהו קרא לפרסם מיד את "המסמך ששלח משרד המשפטים למבקר המדינה, ואת התמלילים שנועדו להדחת עדים כדי שיעידו נגדי עדות שקר. זה שלטון החוק? זו דמוקרטיה? איפה נשמעו דברים כאלו בדמוקרטיות?". OU1 from Contact GBS on Vimeo.



