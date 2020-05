טוראי נועה קירל שוב מחוללת סערה. באגף כוח אדם בצה"ל הופתעו לראות את השחקנית בפרסומת לחברת הלוויין "יס" מבצעת תרגילים במדי הצבא האמריקני, מבצעת תרגילים צבאיים בשדה קרב מדומה ושרה את השיר "Let the Sunshine In" עם מילים חלופיות

מדובר בשיר אנטי מלחמתי שמחה על נפילתם של כמעט 60,000 חיילים אמריקנים במלחמת וייטנאם.

בחדשות 12 דווח כי בתחקיר שערכו באגף כוח האדם התברר שנועה ביקשה אישור לפרסומת, אך מי שאישר את השתתפותה לא הבין את התסריט. מעתה, הורו בצה"ל, יחודדו הנהלים וכל פרסומת תיבדק היטב.

לפני כארבעה חודשים התגייסה קירל ל"מסלול טאלנט", במסגרת תנאי השירות מגיעים לה 90 ימי "חופשה מיוחדת" מהצבא שבהם היא יכולה להופיע או לככב בקמפיינים.