יאיר לפיד תוקף: "יושבים בממשלה, עצובים על התנהלותה"

יו"ר האופוזיציה, ח"כ יאיר לפיד, תקף את התנהלות הממשלה במליאת הכנסת.

"אני רוצה להגיד לכם דבר אחד טוב באמת שהממשלה הזאת עשתה, הם פתחו את בריכות השחייה. כדי שיהיה להם הרבה יותר קל לעשות הכול מהמקפצה. מאז הוקמה הממשלה הזו מתפתח ז'אנר מעניין בתוכה של אנשים שיושבים בממשלה, אבל הם מאוד מאוד עצובים על ההתנהלות שלה, זה מדכדך אותם", פתח לפיד.

הוא נתן דוגמאות לטענה שהעלה. "השר שמולי למשל אמר השבוע: 'זאת לא ממשלת החלומות שלי. קיצוץ התקנים במשרדי הרווחה והבריאות בתקופה זו זה דבר בלתי מתקבל על הדעת'. מעולה, מה אתה הולך לעשות בנידון? אתה לא משקיף, אתה לא צופה באירוע, אתה שר בממשלה, אם משהו לא מתקבל על דעתך יכולת למשל, אני יודע שזו תהיה הצעה פרועה, להצביע נגד. אבל השר הצביע בעד הקיצוץ שבעיניו בלתי מתקבל על הדעת. אני כבר מעדיף את הליכודניקים לפחות אצלם: what you see is what you get".

"איתן גינזבורג אמר: 'אני לא אוהב את המינוי של שני מנכ"לים אצל השר אלקין'. או.קיי., מה אתה הולך לעשות בעניין? אתה חבר קואליציה ואין ספק שאם זה לא מוצא חן בעיניך יש לך כלים, ספר לנו מה אתה הולך לעשות בעניין. אמר השר עמיר פרץ, 'שתוקם ממשלה קטנה יותר בלי משרדים חדשים'. הוא אחד השרים בממשלה הלא קטנה הזו. יש 36 שרים ו-16 סגני שרים בקואליציה המשונה הזאת ועמיר פרץ הוא אחד השרים. מה זאת אומרת 'הייתי מעדיף שתקום ממשלה קטנה יותר'? מישהו הכריח אותך לשבת בה? מישהו הכריח אותך להצביע בעדה? איך הגעת לזה שאתה יושב שם ומתלונן על גודל הממשלה?", הוסיף לפיד.

לדבריו, "אמר היום שר הביטחון, בני גנץ, כשדיברו על המכוניות שלו: 'אני הייתי, ככל שזה היה תלוי בי, הייתי עולה כל יום למשרד עם רכב אחד'. יש לי חדשות בשבילך, זה תלוי בך. אתה בא, אתה נכנס לחדר, אתה אומר שלום אני לא צריך שתי מכוניות אאודי 8, מספיקה לי מכונית אחת מהכנסת וככה זה קורה. למה? כי אתה אחראי על מערכת הביטחון ואתה שר בממשלה ומה שאתה אומר זה התקנות. מה זאת אומרת זה לא תלוי בך? במי אתה חושב שזה תלוי? מה זאת אומרת זה לא תלוי בך שיבנו מעון חילופי או ישפצו בשבעה מיליון שקלים את המעון שלך. רק בך זה תלוי. אתה לא רוצה, זה לא יקרה.

כבר שלושה שבועות הם עולים ומתראיינים ומספרים לנו שזה לא נוח להם, ושזה לא ממשלת החלומות שלהם, והם היו מעדיפים ממשלה קטנה, ומדובר באילוץ ששובר את ליבם מבפנים".