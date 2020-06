תוכנית המאה - הסיכוי והסיכון מנכ''ל מועצת יש''ע יגאל דילמוני מציג את הסיכונים והסיכויים בתכנית טראמפ ומסביר למה במועצת יש"ע פועלים לשנות את המפה. יגאל דילמוני ,

Reuters נתניהו וטראמפ בימים האחרונים נזרקות מילים רבות לאוויר בנושא הריבונות ומתווה טראמפ. על כל התבטאות, קטנה ככל שתהיה, התקשורת יוצרת כותרות ענק, שמסיתות את הדיון מהמהות והתוכן לרכילות והתעסקות פוליטיות קטנוניות. כדי לקבל תמונה רחבה כדאי להעמיק וללמוד. תפקידנו כהנהגת ההתיישבות היא לדאוג לתושבי האזור ולעתיד מדינת ישראל ובעיקר לחבל הארץ החשוב הזה. קראתי את התוכנית לעומק, אני מכיר את השטח והיישובים כבר שנים רבות, אני מכיר את תהליכי ההתפתחות ופיתוח לעתיד, ובעיקר למדתי את המפה שבאה יחד עם ההצהרה בבית הלבן על "דיל המאה". לאחר ההכרה האמריקאית ברמת הגולן והעברת השגרירות לירושלים, באה הצהרת מזכיר המדינה פומפאו על כך שההתיישבות הישראלית ביהודה, שומרון ובקעת הירדן אינה נוגדת את החוק הבינלאומי. זו הצהרה חוקית חשובה ואסטרטגית ומדובר במפנה חיובי ומשמעותי בגישת ארה"ב ונשיא ארה"ב דונלד טראמפ כלפי מדינת ישראל וההתיישבות. תוכנית המאה גם מכירה בזכותה של ישראל על חבלי מולדת, ויש סיכוי גדול להביא לראשונה להחלת החוק הישראלי על שטחים ביהודה, שומרון ובקעת הירדן. אולם יש בה גם סיכונים גדולים לעתיד מדינת ישראל. ציטוט מעמודי הפתיחה של התוכנית יכול להבהיר את החשש הגדול מקבלת תוכנית זו במלואה: "חזון זה יוצר פתרון מציאותי של שתי מדינות שבו מדינה פלסטינית בטוחה ומשגשגת תתקיים בשלום לצד מדינת ישראל ... כל הסכם שלום חייב להביא בחשבון את השאיפה הלגיטימית של הפלסטינים להגדרה עצמית... החזון הנוכחי מבקש לתת מענה לכך באמצעות קביעת השטח למדינה פלסטינית עתידית, חיזוק מוסדות הממשל העצמי של הפלסטינים, מתן מעמד חוקי ובינלאומי (legal status and international standing) של מדינה...". התעמקות בתוכנית מעלה כמה נקודות לחשיבה ולטיפול: 1. בתוכנית המאה שהוצגה בבית הלבן בחודש ינואר האחרון מכירה ארה"ב בסמכותה וביכולתה של ישראל להחיל ריבונות באזור יהודה, שומרון ובקעת הירדן. מדובר בשינוי מגמה אדיר שמביא איתו הנשיא טראמפ. לראשונה, ניתן לבצע מהלך של החלת החוק הישראלי על שטחים נרחבים באזור, דבר שחלמנו עליו שנים. 2. "תוכנית המאה" כוללת בתוכה מסמך ארוך ומפה רעיונית (קונספטואלית), בו מוצגת הכרה בהחלת ריבונות ישראלית ביהודה, שומרון ובקעת הירדן על כ-30%-33% מהשטח, כאשר יתרת שטח C (כ-30%) יהיו בהקפאה לארבע שנים לפחות. בתוכנית מופיעות גם תנאים ודרישות מחמירות מהרשות הפלסטינית, שבמידה ויעמדו בהם יוסכם על הקמת מדינה פלסטינית על כ-70% מהשטח. לא ברור עד מתי תשמר זכות זו לפלסטינים. מה שמובן הוא שאין תאריך יעד ברור, אלא "לפחות ארבע שנים", כפי שאמר גם ראש הממשלה נתניהו. 3. המפה הקונספטואלית כוללת את השטח הרציף של המדינה הפלסטינית העתידית (כ-68% + פיצוי בתחומי ישראל הריבונית), ועוד קרוב ל-20 יישובים ישראלים שיישארו כמובלעות בשטח מחוץ לריבונות ועליהם תחול הקפאת בנייה ואיסור התרחבות מהשטח הבנוי. 4. במידה והתוכנית תבוא במלואה לאישור זו יכולה להיות הפעם הראשונה שתהייה הסכמה והכרה ישראלית רשמית למדינה פלסטינית, עם בניית בסיס אפשרי למדינה כזו על ידי שרטוט מפה של החלת החוק ויצירת קו גבול רציף (כ-850 ק"מ) בין 30% מהשטח בריבונות – לשאר 70%. גם אם הפלסטינים לא יעמדו בתנאים – ההסכמה או ההכרה הישראלית והאמריקאית למדינה פלסטינית תישאר לעד. 5. מיד עם קבלת התוכנית יהפכו כ-20 יישובים למבודדים - מובלעות בתוך בשטח פלסטיני, בהם תחול הקפאת בנייה עם אישור רק "לבנייה לגובה". נושא זה נמצא בדיונים אולם משפט אחד מתוך התוכנית מציג את הכוונות המסוכנות: "לאוכלוסייה הישראלית שתימצא במובלעות אלו תהיה ברירה להישאר במקומה אלא אם תיבחר אחרת". לנו ברור מה הכוונה, ולמה בכלל צריך הקפאת בנייה. כדי שהאוכלוסייה "תבחר אחרת" – כך מונעים קליטה של זוגות צעירים ומשפחות, כך יוצרים חנק ונמק, כך מעודדים תושבים לעזוב יישובים. 6. במפה מופיעה גם נתק ברצף הריבונות בכבישים מרכזיים כולל כביש 60 בכמה נקודות מרכזיות – בין אלון מורה לצומת תפוח בין שילה לעפרה, בין עפרה לירושלים, בין גוש עציון לחברון, ובין חברון לעתניאל, כביש 35 חוצה יהודה, כביש עטרת נווה צוף ועוד. 7. אימוץ התכנית והמפה, יביאו בהכרח את המשך ההשתלטות הפלסטינית והבנייה המסיבית הלא חוקית בשטח C שכבר עכשיו בקושי נאכפת. 8. בתוכנית מופיעים סיכונים נוספים. יש בתוכנית גם הצעה למסירת חלקי ארץ ישראל נוספים לטובת הרש"פ באזור ערד, אום אל-פאחם וחלוצה. ישנה אפשרות לשיבת פליטים. מופיעה בה בירה פלסטינית בשכונות ערביות במזרח ירושלים. על פי המתווה תוקם רשות מעברים משותפת עם הרש"פ שתכלול פתיחת מעברים יבשתיים מירדן שיכולים לגרום הצפת פליטים. ניתן לתמצת את הדברים ולומר בצורה ברורה: תוכנית זו מביאה סיכוי וסיכון. המשימה המרכזית של ממשלת ישראל היא לפעול להורדת הסיכונים לאפס ולהגדלת הסיכויים למאה. איך עושים זאת? על ידי שינוי המפה, ואלה הם בדיוק הדברים שאנו במועצת יש"ע פועלים לשנות בימים אלה. חייבים לשמור על רצף ריבונות ישראלית בין היישובים, על כל צירי הדרכים והתשתיות. נדרש לבטל כל הקפאת בניה ותשתיות ולהשוות את מעמד כל היישובים. יש לאפשר בנייה מסיבית בכל היישובים. חובה לייצר תוכנית יציאה ברורה בזמן קצוב וידוע מראש. תאריך יעד בו נגמר הזמן שאנחנו מחכים לפלסטינים לקיום התנאים. נדרש להצהיר שתוכנית זו אינה כוללת בתוכה וויתורים או הסכמה חס וחלילה למדינה פלסטינית. המפה שהוצגה מסכנת את עתיד ההתיישבות ומדינת ישראל. תיקונה והתאמתה לצרכי ההתיישבות יהפכו את הסיכונים לסיכויים, ויהיו המפתח למהלך מדיני היסטורי וחשוב.