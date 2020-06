קמפיין מועצת יש"ע: ריבונות, Do it right! מגבירים את הלחץ: קמפיין חדש של מועצת יש"ע קורא: "נתניהו וטראמפ - ריבונות, Do it right!" חזקי ברוך ,

צילום: דוברות מועצת יש"ע הקמפיין החדש לקראת המועד בו יכול ראש הממשלה בנימין נתניהו להתניע את הסכם טראמפ, במועצת יש"ע מגבירים את הלחץ. הערב (רביעי) תצא מועצת יש"ע בקמפיין אגרסיבי נגד תכנית המאה כפי שהיא מוצעת כעת. "לא למדינה פלסטינית" "ריבונות - Do It Right!" (עשו זאת נכון). הקמפיין יכלול שלטי ענק ופעילות שטח, במטרה לגרום ללחץ ציבורי על ראש הממשלה ומקבלי ההחלטות. הפעילויות הצפויות כוללות קמפיין בפרינט ובדיגיטל ופעילויות שטח עתידיות מתוכננות בקמפיין שיוצא לדרך. יעד הקמפיין הוא קידום החלת הריבונות ללא הכרה במדינה פלסטינית, ללא הקפאת בנייה וללא יישובים מבודדים. הקמפיין החדש פונה בעיקר אל ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארה"ב דונלד טראמפ יחד עם שרים, חברי כנסת ומקבלי ההחלטות. במועצה מציינים ומסבירים כי "המסר של הקמפיין "ריבונות do it right!" מסביר שאת הריבנות עושים נכון אך עושים אותה על פי מדיניות ימין ולא שמאל, דרך המילה "right" באנגלית- נכון וימין, ללא מדינה פלסטינית". בכרזות שיעלו בשלטי ענק יוצגו הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו תחת הכיתוב "לא למדינה פלסטינית" ו"ריבונות - Do It Right!". במועצת יש"ע מבהירים כי לא יוכלו לסבול שום צעד ואפילו הקטן ביותר שיכשיר מדינה פלסטינית בקרוב, אם מחילים ריבונות חייבים לעשות את זה כמו שצריך, אומרים במועצת יש"ע. דויד אלחייני יו"ר מועצת יש"ע אומר כי ראש הממשלה חייב להיות קשוב לציבור, שרובו מתנגד להקמת מדינה פלסטינית ביהודה, שומרון ובקעת הירדן: "אנחנו יוצאים היום למאבק ארוך וקשה נגד מה שאנחנו רואים כפגיעה במדינת ישראל. יש רוב גדול בציבור הישראלי, בטח מקרב תושבי יהודה, שומרון ובקעת הירדן שמתנגד להקמתה של מדינה פלסטינית והפקרת עשרות אלפי תושבים המתגוררים ביישובים המבודדים כפי שכולנו ראינו במפות. אנחנו דורשים מראש הממשלה שיקשיב לצרכיה של ההתיישבות וישנה את המפה כך שתתאים לצרכיה. המפה כפי שהיא מוצגת היום היא מפת הדרכים למדינה פלסטינית. ריבונות עושים נכון". סלוגן הקמפיין צילום: מועצת יש"ע