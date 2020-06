שוואקי בביצוע מרענן: I Can Be 2.0 לקראת מופע הלייב ביום שני הקרוב לטובת ארגון "הסנטר לילדים מיוחדים", מגיש יעקב שוואקי גרסה מרעננת ועיבוד חדש ללהיט I CAN BE קוביס ,

הקליפ המרגש למילים שכתבה סופיה פרנקו, והלחן של איצי וולדנר הביא לקדמת הבמה את הילדים בעלי הצרכים המיוחדים.



בשני הקרוב יארח שוואקי במופע לייב אינטרנטי מיוחד את הזמר קובי פרץ, המוזיקאי איצי וולדנר, הפייטן ציון יחזקאל, אורי דוידי, אלי לוין ואורחים ודוברים נוספים מהשורה הראשונה בארה"ב.