קמפיין "ריבונות - Do It Right" של מועצת יש"ע יוצא לשטח

צילום: מועצת יש"ע יוצא לדרך שלטים עם הסיסמה "ריבונות - Do It Right", נתלו הבוקר (ו') בכבישים ובצמתים בשומרון, בבנימין, בגוש עציון, בהר חברון ובבקעת הירדן. בשלטים מופיעה הקריאה: "לא למדינה פלסטינית!". מדובר בחלק נוסף מקמפיין מועצת יש"ע שהחל השבוע, לשינוי מפת תכנית המאה ונגד הקמת מדינה פלסטינית. יו"ר מועצת יש"ע דויד אלחייני אמר: "חשוב שכולם יבינו את המסר: אנחנו בעד ריבונות אבל לא לפי המתווה הקיים. לא נסכים להכרה במדינה פלסטינית ולא נסכים למובלעות ביהודה, שומרון ובקעת הירדן. אנו קוראים לממשלת ישראל ולעומד בראשה, בנימין נתניהו - עוד לא מאוחר. שתפו אותנו בשרטוט המפה למען שמירה על צרכי ההתיישבות ולמען ביטחון מדינת ישראל. בואו נחיל ריבונות - אבל בצורה נכונה".