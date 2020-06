מיליון דולר לארגונים ישראליים בין הארגונים הזוכים בתחרות של קרן פרס בראשית: תגלית, Start-Up Nation Central, מרכז פרס לשלום וחדשנות, לוחמים ללא גבולות ועוד. יוני קמפינסקי ,

צילום: ערן לם רוברט קראפט קרן פרס בראשית הכריזה היום (שני) על הארגונים והעמותות שזכו בתחרות הבינלאומית Speak Out for Israel בשם חתן הפרס לשנת 2019, רוברט קראפט. המענקים, יחולקו לארגונים הפועלים למאבק באנטישמיות ובניסיונות הדה-לגיטימציה לישראל בדרכים חדשניות וייחודיות. ולארגונים שמעודדים ערכי סובלנות, דמוקרטיה, תרבות, מדע וחדשנות ישראלית בפורמטים שמתאימים למציאות הנוכחית תחת מגיפת הקורונה. בתחרות Speak-out for Israel זכו 26 ארגונים ועמותות שפועלים לשיפור תדמיתה של ישראל מסביב לעולם, כולם זקוקים למימון ולסיוע כלכלי עכשיו יותר מתמיד – תוצאה של משבר הקורונה. בעוד שתרומות ומענקים מתעכבים עקב המשבר הכלכלי שהביאה עימה המגיפה, האנטישמיות וההתבטאויות נגד קהילות יהודיות מסביב לעולם רק מתגברות. הארגונים שזכו במענקים ישתמשו בכספי המענק כדי לממן פעילויות בארץ ובעולם לחיזוק תדמיתה של ישראל, במספר זירות פעילות ועולמות תוכן כגון: תרבות, טכנולוגיה, דיפלומטיה, חברה ומדע. בפורמטים שמתאימים למציאות החדשה, ביניהם מפגשים מקוונים, קמפיינים אינטרנטיים והכשרות דיגיטליות. קהלי היעד של הפרויקטים הזוכים מגוונים ורחבי היקף בניהם: פוליטיקאים ואנשי עסקים, מחוקקים ורגולטורים, פעילים חברתיים, סטודנטים, חוקרים ואמנים. כמדי שנה, המענקים חולקו בשיתוף פעולה מקצועי של ארגון מת"ן-משקיעים בקהילה. הפרויקטים שזוכים במענקים יפעלו מול קהלים בכל רחבי העולם – אירופה, אפריקה, צפון ודרום אמריקה, וכמובן ישראל. אל קרן פרס בראשית ורוברט קראפט הצטרפה "קונצרט ביחד למען ישראל", חברה לתועלת הציבור שתומכת בקהילה הפרו-ישראלית לקידום התפיסה החיובית של ישראל. בין הזוכים בתחרות המענקים: האגודה למען הלהט"ב בישראל – "גאווה בסלון": מפגשים מקוונים של חברי וחברות הקהילה הגאה עם קהילות יהודיות מקומיות ברחבי העולם, כאשר בכל אחד מהמפגשים יספר חבר הקהילה את סיפורו האישי. StandWithUs – התוכנית הידועה לסטודנטים המייצרת מדי שנה שורה של שגרירים לישראל שמספרים את הסיפור של ישראל בצורה ייחודית ואותנטית, מתוך אמונה כי חינוך והידברות – ולא הקיצוניות – הם המפתח לשינוי. Start-Up Nation Central - קידום פתרונות טכנולוגיים ישראליים חדשניים שיכולים לסייע במאבק העולמי נגד מגיפת הקורונה על ידי חיבורם למנהיגים, ממשלות, חברות Fortune 500, וארגוני בריאות ברחבי העולם. בין יוזמות אחרות הקשורות במגיפה העולמית, הארגון גם השיק את אתר CoronaTech Israel, פורטל שמרכז את כל המידע הרלוונטי בנושא הקורונה לקהילת ההייטק והטכנולוגיה. תגלית - המרכז לחדשנות ישראלית של תגלית בשיתוף עם הבורסה לניירות ערך יקיים ועידה מקוונת שתציג את הפתרונות הישראלים החדשניים ביותר במאבק בנגיף הקורונה. ישראליז (ISRAELis) – תכנית השגרירים הדיגיטליים שתכשיר צעירים ישראלים לבנות ולשתף את הסיפור האישי שלהם ברשתות החברתיות והקניית כלים דיגיטליים לספר את ישראל במהלך הטיול הגדול בחו"ל. Music Port – הסברה ותמיכה במדינת ישראל על ידי קירוב חובבי מוזיקה ברשת, ללא קשר לדתם ואמונותיהם, ותמיכה במוזיקאים ישראלים. Vibe Israel – לתכנית Unboxing Israel –ארגז כלים דיגיטלי וחינמי שמטרתו הענקת כלים שיסייעו לארגונים לספר את הסיפור של ישראל באופן אטרקטיבי, רלוונטי ואותנטי לצעירים מרחבי העולם. הליגה נגד השמצה, הוועד היהודי-אמריקאי, ELNET (הרשת לקידום יחסי ישראל-אירופה) ו-United with Israel – שיפנו לדיפלומטים, קובעי מדיניות, מחוקקים ומשפיענים וייצרו שיח על רב תרבותיות ודמוקרטיה בישראל, כמו גם אנטישמיות ודה לגיטימציה של מדינת היהודים. "לאחר שהוענק לי פרס בראשית בשנה שעברה בירושלים, התחייבתי פומבית להכפיל את מאמציי כנגד ניסיונות הדה-לגיטימציה למדינת ישראל מסביב לעולם" אמר רוברט קראפט, חתן הפרס לשנת 2019. "משבר הקורונה הכתיב סדר עדיפויות חדש, ושמחתי לתרום את חלקי בסיוע ההכרחי" הוסיף קראפט, שהטיס לסין את מטוס הבואינג-767 של קבוצת הפוטבול שבבעלותו, הניו אינגלנד פטריוטס, על מנת לאסוף מסיכות וציוד מגן – שחולקו בבוסטון ובניו יורק. "בו בעת עלינו גם לכבד את התחייבויותינו ולהישאר נאמנים לשאיפותינו לטווח הארוך. אנטישמיות ושיח אנטי-ישראלי לא נעלמים, ואף מתעצמים. אני בטוח שהארגונים שנבחרו לקבלת המענקים יסייעו ביעילות במאבק נגד שנאת-החינם". "תכנית המענקים שלנו תזרים משאבים אינטלקטואליים, פיננסיים ויצירתיים להעביר את הסיפור האמיתי של ישראל לעולם בזמן מכריע זה" אמר סטן פולובץ, מייסד ויו"ר קרן פרס בראשית. "המענקים שהוכרזו היום יתמכו ויחזקו שורה של ארגונים פרו-ישראלים העוסקים, מחנכים ומשפיעים על קהלים ברחבי העולם. המסרים שלהם מתמקדים בדמוקרטיה וסובלנות כתכונות מפתח של ישראל המודרנית, כמו גם בתחומי המדע, טכנולוגיה, אומנות ותרבות. יש הרבה ארגונים מצטיינים העובדים בתחומים אלו ואנחנו שמחים לתמוך בפעילותן". "אנו שמחים לשתף פעולה עם קרן פרס בראשית ורוברט קראפט – יחד נתמוך ברשת הענפה של הארגונים שנלחמים מדי יום בהפצת דיס-אינפורמציה, סטריאוטיפים ודעות קדומות על ישראל והעם היהודי, ומסייעים בהצגת סיפורה האמיתי של ישראל ברחבי העולם" אומר מיכה אבני, יו"ר הדירקטוריון של קונצרט. יצחק (בוז'י) הרצוג, יו"ר הסוכנות היהודית לישראל: "סיפורה של מדינת ישראל הוא רב-גוני כמו הפסיפס שמרכיב את עמינו. קמפיין Speak Out for Israel יעניק במה לקולות הרבים שמספרים את הסיפורים הרבים, ויעמיק את המודעות אליהם בקרב קהילות רבות וחשובות מסביב לעולם. אני גאה ושמח על השותפות ארוכת השנים שלנו עם קרן פרס בראשית, היוזמה הנוכחית מגיעה בעיתוי חשוב לכולנו."