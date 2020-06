הוכרזו הארגונים הזוכים בתחרות הבינלאומית Speak Out for Israel נבחרת הארגונים של הנובּל היהודי: קרן פרס בראשית הכריזה על הארגונים הזוכים בתחרות הבינלאומית Speak Out for Israel. ערוץ 7 ,

פלאש 90 תגלית קרן פרס בראשית הכריזה על הארגונים והעמותות שזכו בתחרות הבינלאומית Speak Out for Israel. המענקים יחולקו לארגונים הפועלים למאבק באנטישמיות ובניסיונות הדה-לגיטימציה לישראל בדרכים חדשניות וייחודיות. ולארגונים שמעודדים ערכי סובלנות, דמוקרטיה, תרבות, מדע וחדשנות ישראלית בפורמטים שמתאימים למציאות הנוכחית תחת מגיפת הקורונה. במסגרת זכייתו בפרס בראשית, שזכה לכינוי "הנובּל היהודי" על ידי המגזין "TIME", בחר חתן הפרס, איש העסקים והפילנתרופ היהודי-אמריקאי רוברט קראפט להעניק את כספי הזכייה, על סך מיליון דולר, לטובת המאבק באנטישמיות ובדה-לגיטמציה של מדינת ישראל בעולם. אחד הזוכים בפרס היא עמותת Vibe Israel על פרויקט Unboxing Israel. מדובר על ארגז כלים דיגיטלי, חינמי וחדשני שמטרתו הענקת כלים שיסייעו לארגונים לספר את הסיפור של ישראל באופן אטרקטיבי, רלוונטי ואותנטי לצעירים מרחבי העולם.



משבר הקורונה הדגיש את החשיבות שביכולת לספר סיפור ולתקשר עם העולם באמצעות הדיגיטל. Unboxing Israel מאפשר לחשוף בפני כל העולם את ישראל כפי שלא הכירו לפני כן ולייצר כלפיה חיבור, אמפטיה ואהדה. מחקרים אחרונים בתחום תדמית ומיתוג מדינות מראים כי מעמדה של ישראל השתפר משמעותית בעקבות התמודדות טובה עם משבר הקורונה. מדובר על חדשות טובות מאוד לישראל שכן עד כה זכתה בעיקר לסיקור שלילי סביב נושאי הסכסוך הישראל-פלסטיני, ולא על הישגיה כסטארט-אפ ניישן בתחומי החדשנות והיזמות. מנכ''לית Vibe Israel, ג'ואנה לנדאו, מסרה: ''כארגון שמתמחה בלספר את הסיפור הישראלי באופן מעורר השראה לדור הבא, אנחנו גאים מאד לקבל את המענק במסגרת פרס בראשית היוקרתי. אנו מעריכים את התמיכה וההכרה בחשיבות התאמת התכנים בבסיס הסיפור של ישראל למאה ה-21 ומאמינים שכל אחד ואחת מאיתנו יכולים להנגיש את ישראל לעולם באמצעים דיגיטליים, בעשייה היומיומית שלנו. אנו מזמינים את כל מי שהנושא חשוב לו לבקר במאגר ולעשות שימוש בתכנים החינמים שהוא מציע''. בתחרות Speak-out for Israel זוכים 26 ארגונים ועמותות שפועלים לשיפור תדמיתה של ישראל מסביב לעולם, כולם זקוקים למימון ולסיוע כלכלי עכשיו יותר מתמיד – תוצאה של משבר הקורונה. בעוד שתרומות ומענקים מתעכבים עקב המשבר הכלכלי שהביאה עימה המגיפה, האנטישמיות וההתבטאויות נגד קהילות יהודיות מסביב לעולם רק מתגברות. אל קרן פרס בראשית ורוברט קראפט הצטרפה "קונצרט ביחד למען ישראל", חברה לתועלת הציבור שתומכת בקהילה הפרו-ישראלית לקידום התפיסה החיובית של ישראל. "קונצרט ביחד למען ישראל", שהגדילה את הסך הכולל של המענקים שיחולקו, היא שותפות בין מדינת ישראל והמשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה לבין קבוצות פרו-ישראליות ברחבי העולם, במימון של פילנתרופים עצמאיים וממשלת ישראל. בין הזוכים הנוספים בתחרות המענקים: האגודה למען הלהט"ב בישראל – "גאווה בסלון": מפגשים מקוונים של חברי וחברות הקהילה עם קהילות יהודיות מקומיות ברחבי העולם, כאשר בכל אחד מהמפגשים יספר חבר הקהילה את סיפורו האישי. StandWithUs – התוכנית הידועה לסטודנטים המייצרת מדי שנה שורה של שגרירים לישראל שמספרים את הסיפור של ישראל בצורה ייחודית ואותנטית, מתוך אמונה כי חינוך והידברות – ולא הקיצוניות – הם המפתח לשינוי. Start-Up Nation Central - קידום פתרונות טכנולוגיים ישראליים חדשניים שיכולים לסייע במאבק העולמי נגד מגיפת הקורונה על ידי חיבורם למנהיגים, ממשלות, חברות Fortune 500, וארגוני בריאות ברחבי העולם. בין יוזמות אחרות הקשורות במגיפה העולמית, הארגון גם השיק את אתר CoronaTech Israel, פורטל שמרכז את כל המידע הרלוונטי בנושא הקורונה לקהילת ההייטק והטכנולוגיה. תגלית - המרכז לחדשנות ישראלית של תגלית בשיתוף עם הבורסה לניירות ערך יקיים ועידה מקוונת שתציג את הפתרונות הישראלים החדשניים ביותר במאבק בנגיף הקורונה. ישראליז (ISRAELis) – תכנית השגרירים הדיגיטליים שתכשיר צעירים ישראלים לבנות ולשתף את הסיפור האישי שלהם ברשתות החברתיות והקניית כלים דיגיטליים לספר את ישראל במהלך הטיול הגדול בחו"ל. Music Port – הסברה ותמיכה במדינת ישראל על ידי קירוב חובבי מוזיקה ברשת, ללא קשר לדתם ואמונותיהם, ותמיכה במוזיקאים ישראלים. הליגה נגד השמצה, הוועד היהודי-אמריקאי, ELNET (הרשת לקידום יחסי ישראל-אירופה) ו-United with Israel – שיפנו לדיפלומטים, קובעי מדיניות, מחוקקים ומשפיענים וייצרו שיח על רב תרבותיות ודמוקרטיה בישראל, כמו גם אנטישמיות ודה לגיטימציה של מדינת היהודים.