הזמר מברזיל קורא: אל תתנו יד לחרמות

עטיפת הסינגל תתעורר בעקבות מקרים על ילדים שהחרימו את חברי כיתתם והאסונות שקרו בעקבות כך, יוצא הזמר אלי בן ארי בסינגל שלישי וקצבי העונה לשם "Wake up", בו הוא קורא ומעודד את אותם ילדים מוחרמים לא לשים לב למסביב ולהמשיך לחייך ולשיר. את המילים של "Wake up" השיר כתב משה שקלים ללחן של אדיר כהן, כשעל העיבוד הופקד אלי אוסדון.