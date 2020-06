קובי אלירז: "קבלת תוכנית טראמפ עשויה לעצור את אובדן שטחי C" קובי אלירז, מי שהיה עוזר לענייני התיישבות של ארבעה שרי הביטחון קורא בראיון ב'מצב הרוח' לקבל את תוכנית טראמפ כפי שהוצגה. חגי הוברמן ,

צילום: טובי שריד קובי אלירז קובי אלירז, ששימש בחמש השנים האחרונות כעוזרו של שר הביטחון לענייני התיישבות מביע תמיכה באימוץ תוכנית המאה של ממשל טראמפ, בראיון שמתפרסם השבת בשבועון 'מצב הרוח'. "מפת תוכנית טראמפ היא תוצאת אוזלת היד של הממשלה בעשור האחרון. בגלל שנתניהו הזניח את מה שקורה בשטחי C, הגענו עד הלום. בגלל אזלת ידנו – זו מפת התכנית. אדרבא, החלת ריבונות אולי תעצור את אזלת ידנו מול השתלטות הרשות הפלשתינית. לכן מי שרוצה את טובת ההתיישבות, ואת טובת השטח, חייב לקחת את התוכנית, גם אם לא נצליח לתקן את כל הסוגיות הטקטיות המצריכות שיפור, שעל חלקן יש לעמוד בכל מחיר", אומר אלירז. לדבריו, "עד כה מאזורים עליהם הכרזנו ריבונות לא נסוגנו. בשביל מהלך של נסיגה מריבונות, יש צורך במשאל עם ורוב גדול בכנסת, אבל מחבלי ארץ בנויים ללא ריבונות עם ממשאל צבאי נסוגנו גם נסוגנו – גם מסיני, גם מגוש קטיף. "מי שחפץ בשטח, ולא רוצה למאוס בארץ חמדה, כדאי לו מהר מאד לקחת את הריבונות בשתי ידיים. מי שחי בחלום של ריבונות בהיקפים גדולים יותר, יישאר בלי כלום. אולי אחרי החלת הריבונות נוכל לעשות משילות". אלירז מוסיף כי "דווקא בשטחי יהודה ושומרון יש יותר סיכוי שהריבונות תביא משילות, בגלל שרוב השטח ייכלל במסגרת תחומי השיפוט של המועצות, ותתבצע שם אכיפה יותר אפקטיבית. לא רק זאת, אם תוחל הריבונות, אני צופה תנופת פיתוח גדולה כיוון שחסמים רבים בהם אנו נתקלים היום, מדיניים ומשפטיים, לא יוכלו עוד לעכב את התיישבותנו בחבלי מולדת חשובים אלו". אבל תוכנית טראמפ, בגדול, מדברת על כך שהריבונות הישראלית תחול רק על מחצית שטחי C. שאר השטח מיועד למדינה הפלשתינית. אתה לא חושש מכך? "אני יותר מוטרד מכך שאנחנו מאבדים את השליטה בשטחי C כבר יותר מעשור. אם בהסכם אוסלו נקבע ששטח C הוא בגודל של 60% משטח יו"ש, ושטחי A ו-B ביחד הם 40%, (גם נקבע שם ששטח C יינתן לפלשתינים תוך 5 שנים) היום, בגלל מתקפת ההשתלטות הפלשתינית, הגלגל התהפך. הפלשתינים בפועל שולטים על 60% מהשטח, ואנחנו רק על 40%, כל שנה כאמור הוא משתלטים על עוד כאחוז מהשטח, בכל עשור מדובר על עוד כ- 10%". "הפלשתינים ממוקדים בהשתלטות דווקא על שטח C. הם גוזלים עוד דונם ועוד דונם בתוכנית עבודה מסודרת, ממומנת על ידי אירגונים בינלאומיים, לפעמים במסווה של עזרה הומניטארית. בפועל זה מנגנון משומן שמנוהל על ידי הממשלה הפלשתינית ברמה רצינית מאד. יש להם שר אחראי לנושא, יש להם רכזי מחוזות, רכזי אזורים, רכזי שטח, תוכניות עידוד לחקלאות, לבניה ולקיבוע בדואים. המערכת הפלשתינית עובדת ברמה גבוהה, כולל ביצוע תשתיות הכוללת: פריצת דרכים, תשתיות חשמל, תשתיות מים, השקיה, חלוקת שתילים, עידוד כספי ועוד. זו מערכת מסועפת, משומנת, מפורטת וממוקדת בבניה בשטח C". אלירז מצהיר כי תוכנית טראמפ יכולה דווקא לסייע בעצירת אובדן שטחי C. "עדיף לי לקחת ריבונות מיידית על 200 נקודות התיישבות – גם במחיר שמיעוט מאחזים, שאף אחד לא מפנה אותם, יישאר במצבו הנוכחי והלא מוסדר הקיים גם כיום. לצערי חלק מהמובלעות בתוכנית הם אכן מובלעות ומוקפות בפלשתינים כבר עכשיו. ככל שלא נקבל את התוכנית היום בעתיד יהיו כפול מובלעות, הסכנה שנחמיץ ונחמיר את המצב גדולה יותר. "אני מודע לכך שיש גם נושאים לא מספיק סגורים, כמו צירי התנועה, המעברים, או המעמד האזרחי של פלשתיני בשטח שהחילו עליו ריבונות. מה יהיה למשל עם איחוד משפחות: הרי אין גבול פיזי בשטח הריבונות. אין לכך איזכור בתוכנית. אני מודע לכל הבעיות. ועדיין אני אומר: לקחת את התוכנית בכללותה (ואם לא את כולה לפחות להחיל את הריבונות על בקעת הירדן, יותר חשובה מכל הפעימות המוצעות). בדיאלוג עם ארה"ב עדיף לקחת מיד מה שאפשר". מועצת יש"ע אומרים, דווקא על רקע הדברים שלך: עזוב את תוכנית טראמפ. אפשר להחיל ריבונות בהחלטה עצמאית, בלי לקבל את התוכנית. "זו הצעה לא ריאלית. אני לא מאמין שמדינת ישראל, בוודאי במצב הנוכחי, עם ממשלה דו ראשית, יכולה לבצע מהלך כזה. אני לא רואה את נתניהו פועל חד-צדדית". אבל אם אתה מקבל את התוכנית, אתה כולל בה הסכמה למדינה פלשתינית. "ב'תוכנית המאה' המוצעת אומנם מוזכרת לא מעט התמורה של 'מדינה פלשתינית', אך יש לכך התניות רבות שקרוב לוודאי שהפלשתינים לא יקבלו, וסיכוי גדול יותר שהם לא יעמדו בהם. כך היה לכל אורך ההיסטוריה הציונית, שבה למדנו לקחת את מה שיש, ולהמשיך לנסות לקבל עוד. מה גם שהפלשתינים בעצמם מתנגדים לתוכנית בכל מרצם. זה לבד מצביע על הצורך באימוצה". הראיון המלא יתפרסם מחר בשבועון 'מצב הרוח'.