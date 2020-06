צלב קרס על הפיצה זוג מארה"ב הופתע לגלות שהתוספת על הפיצה שרכשו עוצבה בצורה של צלב קרס. הפיצרייה פיטרה את האחראים למעשה. ערוץ 7 ,

ג'ייסון לאסקה ואשתו, תושבי אוהיו שבארה"ב, הופתעו כשפתחו את קרטון הפיצה שרכשו מחנות הפיצה 'הקיסר הקטן' שנמצאת קרוב לביתם. ברשת CNN דווח כי בני הזוג פתחו את הקרטון וגילו שתוספת הפפרוני (נקניק) על הפיצה סודרה בצורה של צלב קרס. "דברים כאלה נותנים לשנאה להמשיך להיות בעולם", אמר גייסון לאסקה ל-CNN, "אנחנו צריכים בדיוק הפוך בתקופה הזאת". לאסקה סיפר שהוא היה בדרכו הביתה מביתה של חמותו כשהחליט לרכוש פיצה למשפחתו. הוא לקח פיצה בקרטון מתוך ערימה שהייתה בחנות וכשהגיע הביתה זיהה עם אשתו את המחזה המטריד. שני עובדים פוטרו מהפיצרייה בעקבות המקרה.