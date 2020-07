שחקנית בבידוד? ראש החוג לתאטרון תשחק

אחת השחקניות בתיאטרון של תלמידות מכללת אמונה נכנסה לבידוד מספר ימים לפני פרויקט הגמר. ראש החוג לתיאטרון תחליף אותה בהצגה שתתקיים הערב (שני).

במגמת תאטרון במכללת אמונה מפיקות הסטודנטיות בסוף השנה הרביעית פסטיבל ובו מופעים כמבחן סיום.

ארבע סטודנטיות שיצרו את המופע "הצל שלי ואני", התבשרו ימים ספורים לפני העלאת המופע, כאמור, כי אחת מהן תצטרך להכנס לבידוד.

ראש החוג לתיאטרון במכללת אמונה, רחל מימון-שוורץ, שגם הנחתה את ארבע הסטודנטיות, החליטה להחליף את הסטודנטית שלה בתפקיד.

אך גם כאן נערמו קשיים. ראש החוג הייתה בעצמה בבידוד בימים הסמוכים להעלאת המופע ולבצר ממנה להשתתף באופן שגרתי בחזרות הרבות.

יחד עם בן זוגה וילדיה הגדולים עשתה מימון-שוורץ חזרות בביתה, כשהסטודנטיות שולחות הקלטות של עצמן חוזרות על המופע. החזרה הגנרלית נערכה עם סיומו של הבידוד בביתה של מימון-שוורץ.

ההופעה, במידה ויתאפשר עם ההחלטה על הגבלות הקורונה החדשות, תתקיים הערב תוך שמירה על כל כללי משרד הבריאות.

מימון-שוורץ אמרה: "בהבנה של רגע ובהתייעצות משפחתית וחברית, הבנתי שאני לא רק ראש חוג והתייצבתי. אחרי שלושה ימים של למידת טקסט ויום מרוכז של חזרות, נכנסתי לנעליה הגדולות של הסטודנטית שלי והחלפתי אותה עד שתצא מבידוד. קורונה או לא קורונה show must go on. היה נפלא, חוויתי ובלתי נשכח".