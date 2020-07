מדינת ישראל מתנערת מטיפול בשטחי C משרדי ראש הממשלה והביטחון והמנהל האזרחי מתחמקים מלהציג נתונים על המאבק נגד ההשתלטות הפלסטינים על שטחיים ישראלי, פשוט כי אין כזה ניצן קידר ,

צילום: רגבים בניה בלתי חוקית ערבית סמוך למועד הסיבוב השני של הבחירות אמר גורם בכיר מאוד במערכת המדינית לערוץ 7 כי מובטח שהממשלה תעשה הכל לטיפול בבעיית ההשתלטות הפלסטינית המתמשכת בשטחי C, כולל תוכניות שימנעו השתלטות פלסטינית על האזורים החשובים הללו. במהלך השבוע האחרון פנינו בנושא למשרד ראש הממשלה, למשרד הביטחון שבתקופת השר הקודם מינה אדם מיוחד שירכז את הנושא ואף למנהל האזרחי. שלושת הגורמים שאמורים לטפל בנושא, העדיפו שלא להגיב. ראש הממשלה עצמו שדיבר בעבר על חשיבות שטחים אלה, אינו מגיב. יש להזכיר כי במקביל מפעילים הפלסטינית את 'תוכנית פיאד' - מתווה סדור ומחושב השתלטות הולכת וגוברת על שטחים ישראלים. בדרג המדיני והביטחוני רק מגלגלים אחריות. איש לא הצליח להשיב לשאלה פשוטה כמו: האם מתקיים מאבק אמיתי מול הבנייה הפלסטינית הבלתי חוקית המואצת באזור. דיון שהיה אמור להתקיים בועדת החוץ והביטחון של הכנסת בנושא, נדחה השבוע בפעם השנייה. במנהל האזרחי אומרים שיענו לשאלות לגבי שטחי C רק בדיון עצמו לכשיתקיים. מבדיקה שערכנו עולה כי המנהל עצמו סובל מבעיות וחוסר כוח אדם משווע באכיפה בשטחי C. לשר הביטחון הנוכחי בני גנץ זה עניין שבכלל אינו נמצא בסדר העדיפויות, בניגוד לשר הקודם. נתניהו עצמו שקוע עמוק בשיח על תוכנית המאה שטומנת בחובה הקפאה למספר שנים של שטחים אלה באופן שבו ישראל לא תוכל לעשות דבר והפלסטינים ימשיכו לעשות מה שהם רוצים. דווקא שרת ההתיישבות ציפי חוטובלי היא זו שיכולה, 'לזכות' מההפקר, בטיפול הכה חשוב בשטחי C. בשיחה עם ראש הממשלה נתניהו ביקשה חוטובלי להגיש תוכנית סדורה של משרדה, כדי לקבל סמכויות לטיפול הן באכיפת הבנייה הבלתי חוקית בשטחי C והן בטיפול במניעת נגיסות נוספות כעובדות בשטח. "הנושא הזה חשוב ובוער וצריך להקדיש לו את מלוא תשומת הלב", אומרת לנו השרה חוטובלי.