אלבום הווקאל של בני פרידמן- ביוטיוב!

עטיפת הסינגל לחישות הלב עם הגעת ימי בין המיצרים, בני פרידמן שלא ממש מחובר לז'אנר המוזיקה הווקאלית, משחרר ליוטיוב, את אלבום הווקאל הראשון WHISPERS OF THE HEART שנוצר עם דני גרוס בתוך... פחות משבוע. "מעולם לא חשבתי שאעשה אלבום ווקאלי" מגלה פרידמן. אולי בגלל חיי מדף קצרים (פעמיים בשנה), אולי בגלל שזאת הפקה 'רזה' נטולת כלים ותיזמור, "האמת שווקאלי לא ממש משך אותי. זאת לא מוזיקה, אני אוהב הפקות עשירות ומוזיקה בעלת רבדים רבים, אבל בתקופה הזאת של הנגיף כולנו בבית, ואין הרבה מה לעשות בזמן הזה, כי מוזיקה רגילה - אסורה. אז חשבתי שזה מתאים לעשות את זה". דני ובני ישבו שעות יחד, והצליחו לייצר אלבום חדש באפס זמן. "ברביעי, דני גרוס התקשר ואמר 'יש לי קצת זמן, בא ניפגש נעשה משהו יחד', בחמישי התחלנו להקליט, בשני בלילה סיימנו, בשלישי כבר היה תקציר, בחמישי אנחנו כבר בע"ה באוויר, הווי אומר שבפחות משבוע נולד האלבום הזה".

במהלך השבוע שקדם להקלטות, האזין פרידמן לעשרות אלבומים ווקאליים, "ברבים מהם שמעתי המון דיסקים ווקאליים, והרבה מהם שרים בקול מלא. השירה שעשיתי באולפן, נועדה להיות רכה וכמעט לחישה. רצינו לתת לאוזן לשמוע את השיר, פחות עם שירה ותפקידים מוזיקאליים.

זה נותן לשיר עצמו לדבר ופחות לליווי השיר. השירה של בני הייתה קרובה ללחישה, ומשם שם האלבום, "לחישות הלב", ואנחנו מתכוונים גם ללחישה של השיר עצמו. דני גרוס יוצר אלבומים ווקאליים כבר עשור, בכל שנה מוציא דיסק ווקאלי בסדרת kumzitz in the rain (קומזיץ בגשם), אז זה לא חדש לו, הבחור יודע לעבוד ומהר. את כל הקולות באלבום האחרון הקלטתי אצלו, הוא שכן ואנחנו עובדים טוב יחד. כשהוא בא עם הרעיון לעשות את הדיסק, הכנו את רשימת השירים בתוך 7 דקות. פרידמן מספר כי הם לא התלבטו בכלל בנוגע לרשימה. "ישבנו באולפן, עשינו את השיר הראשון, שמענו את התוצאה ואמרנו 'אוקיי, אז מה השיר הבא?' וככה עבדנו שיר שיר, העלינו זיכרונות מוזיקליים וישר הקלטנו". לשירים של בני שהוקלטו בעבר, היו כבר את הקולות מה שקיצר את זמן ההפקה. הצמד גם השתמש בהקלטות של אומנים נוספים שהתארחו אצל בני (או הפוך): ברוך לוין, איצי וואלד וגם אייבי רוטנברג ושלמה שמחה. להאזנה לכל שירי האלבום ברצף: https://www.youtube.com/playlist?list=PLTDN1lh3BQuiPO3Qin-NTg8b7X9_3Coy_