ברוכים הבאים למשתה אמיתי עם חגיגת בשרים ומופע מלהיב של שף בהפתעה. החלום של כל חובבי הבשר למיניהם.

על פיטמאסטר אחראים הבעלים של רשתות אוכל גדולות ומשובחות. ביחד הם החליטו ליצור מקום קבוע לארוחות הביתיות שהחלו לפני מספר שנים ואיגדו חובבי בשר ועישון בשרים מכל הארץ, ולהעניק להם במה שפתוחה לכולם, וכמובן שפה החוויה היא כשרה.

בפיטמסאטר שבפתח תקווה יש חוויה ייחודית שלא תשכחו. בכל ערב ישנו מופע המארח פיטמאסטר שונה. אז מהו הפיטמאסטר? מומחה לשימוש במעשנה, גריל, או כל מתקן המשלב אש חיה להכנת מזון.

מחפשים תפריט? אז זהו, שאין. הפיטמאסטר, יכין לכם ארוחה מטורפת המורכבת ממספר מנות, אשר תצאנה כל אחת עם הסבר על דרך ההכנה. הארוחה כוללת 7 מנות בשר משובחות שאת כולם פורסים, צורבים וקוצצים לעיני הסועדים. בנוסף, יין, בירה, סודה ומים חופשי כל הערב, ואם אתם רוצים לשתות משהו מיוחד, אתם מוזמנים להביא מהבית (ללא דמי חליצה כמובן).

בכל יום בשבוע תקבלו מנות בשר אחרות, מיוחדות וייחודיות, עם תמהיל מנות שונה, חומרי גלם איכותיים וכמובן פיטמאסטר שמנצח על מופע שלם של להטוטים עם בשר, קיצוצים עם סכין ענקית וקהל שלם שמגיע לצפות בפלא שמתרחש (ולהעלות לסטורי, ברור).

ישנם כמה מתחמי ישיבה, ישיבה במרפסת למעלה, ישיבה חיצונית וישיבה בשולחנות אבירים. כמובן שניתן לראות הכל במסכים שמפוזרים ברחבי המסעדה בשידור חי מהמטבח ותוכלו להנות מהלהטוטים והבשרים שעפים באוויר, והם יגיעו על ידי מלצרים אנרגטים עד לשולחן שתוכלו לטרוף אותם- אל תדאגו. מבטיחות לכם שרעבים לא תצאו מהמקום.

מגוון הבשרים המובחרים מגיעים מהמעשנה הלוהטת, אפופים בניחוחות עשן משכרים. בין המנות שהיו לנו באותו הערב אפשר למצוא את האורז אושפלו עם אונטריב, צוואר טלה ואסאדו שעוברים עישון ארוך בתוספת גלייז הבית, ומפורקים לשיערות, העוף המפורסם בראב תבלינים ירושלמיים מהחמין של סבתא של עומרי השף (שמגיע ממשפחה שמתעסקת באוכל), שוקי אווז עם גזרים מקורמלים ושאלוטים, אסאדו מתפרק מהעצם, סנייה של טלה עם חצילים וסלסה, אנטריקוט על ספינר בליווי פטריות סיניות שחורות מוחמצות בסויה, סינטה על גריל פחם מדיום מושלמת ועסיסית ועוד מגוון הפתעות.. הנתחים מובחרים, עשירים ומפנקים- ליקקנו את האצבעות ולא רצינו להפסיק.

התוספות שידרגו את המנות והיו ייחודיות והשתלבו באופן מדהים עם הבשרים. בדיוק כשחשבנו שאנחנו מפוצצות ואין סיכוי שנצליח להכניס עוד משהו לפה, בא בשר עוד יותר משובח ונהדר. הלכנו לישון על בטן מלאה כמו שנאמר.

כמו בכל ערב גם לנו היה ערב בלתי נשכח. החלטתם לבוא לחוויית הבשר המושלמת? אז מותר להתקהל או לא? מה עם מסכות? איך שומרים על 2 מטר? מבולבלים?! תנו לנו לספר לכם על משהו בטוח, בפיטמסטר אתם הולכים לאכול טוב תוך שמירה על כל ההגבלות.

רצוי להגיע רעבים מאוד. אז קדימה, אם נפשכם חשקה במקום של אהבה לבשר, אנשים וחברים- כל מה שצריך זה להזמין מקום (המקומות נתפסים במהירות הבזק). הפיטמאסטרים מחכים לכם ו... THE MEAT SHOW MUST GO ON.

מחיר הארוחה לאדם: 250 שקלים. מבטיחות שתצאו שבעים ומרוצים ותרגישו קרניבורים אמיתיים.

PITMASTER. הברקת 4, פתח תקווה. 073-2777777. שעות פעילות: א'-ה' 18:30-23:00. כשר.





טוען....