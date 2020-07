ח"כ בצלאל סמוטריץ': הצעת חוק הריבונות תבלום השתלטות ערבית ח"כ סמוטריץ': הצעת חוק הריבונות לא נועדה להביך את נתניהו אלא לקדם ריבונות ללא מדינה פלשתינית וכדי לבלום השתלטות ערבית בשטחי C. שמעון כהן ,

צילום: ערוץ 7 בצלאל סמוטריץ' ראשי שדולת ארץ ישראל, חברי הכנסת חיים כץ ובצלאל סמוטריץ' הניחו על שולחן הכנסת הצעת חוק להחלת ריבונות ישראל על מרחבי ההתיישבות ביהודה ושומרון, בהתאם להחלטה שהתקבלה במרכז הליכוד. חבר הכנסת סמוטריץ' מסביר את מהותה וסיכוייה של ההצעה שמתפרשת כניסיון להביך את נתניהו. כבר בפתח דבריו דוחה חבר הכנסת סמוטריץ' את הניסיון להציג את הצעת החוק כהתנגחות או התנצחות עם ראש הממשלה. "את שיח הריבונות שמנו על השולחן. זכיתי להיות בראשות השדולה למען ארץ ישראל יחד עם חבר הכנסת יואב קיש. שמנו את הנושא על השולחן ובנחישות ובהתמדה עם קמפיינים שונים. אנחנו מאוד רוצים ריבונות ולא מוכנים בשום אופן לעסקת חבילה שמקימה מדינה פלשתינית ועוטפת את זה בריבונות". "העובדה שאנחנו מתנגדים לתכנית טראמפ, תכנית נתניהו, לא גורמת לנו לזנוח את ההבנה שמדינת ישראל צריכה להחיל את הריבונות שלה על כל מרחבי ההתיישבות ביהודה ושומרון, בלי מובלעות ובלי ישובים מבודדים, בלי מפות שהופכות חלילה למפות של ויתורים". עוד מוסיף חבר הכנסת סמוטריץ' ומציין כי להצעת החוק החדשה הוכנס גם סעיף הדורש את הקמתה של רשות מיוחדת שתפקידה יהיה לבלום את ההשתלטות הערבית על שטחי C. "הם מבססים את האחיזה שלהם שם והמינהל האזרחי עושה פחות מדי. אנחנו רוצים להחיל ריבונות בלי שום מחירים בצד השני ולוודא שיתר השטח שעליו בשלב הראשון עוד לא מוחלת הריבונות נשמר גם הוא כדי שאפשר יהיה להתקדם בעתיד". על מהותה וכוחה של הרשות המדוברת מסביר ח"כ סמוטריץ': "אנחנו רוצים להקים רשות במשרד הביטחון שתפקידה למנוע את ההשתלטות הפלשתינית על שטחי C. היא תאויש עם אנשים שיש להם מוטיבציות, ידע וכלים, גם תקציביים גם מעשיים וגם משפטים לשם כך. יש שורה ארוכה של פעולות שצריך לעשות. יש הרבה מעורבות בינלאומית בלתי חוקית של גופים עם הרבה כסף וצריך לטפל בה באמצעים דיפלומטיים. בהקשר זה צריך לזכור את תכנית פיאד שנהגתה לפני עשר שנים ומאז הערבים עובדים בצורה מאוד סדורה כדי לקבוע עובדות בשטח. צריך לשים את היד על הכסף שמשמש לפעולות האלה. רשות שזה יהיה תפקידה ויינתנו לה המצעים לשם כך, תוכל לעשות זאת". באשר לתחושה לפיה ההצעה לא נועדה אלא להביך את נתניהו המצוי בעיצומו של שיח מול האמריקאים בשאלת יישומה של תכנית טראמפ, מדגיש סמוטריץ' כי "המהות הוא השאלה. השיח עם האמריקאים הוא לא שיח ריבונות אלא שיח של חלוקת הארץ והקמת מדינת טרור בלב ליבה של ארץ ישראל. צריך לומר זאת בצורה חד משמעית ולדבר הזה אנחנו מתנגדים בכל תוקף". "תפקידנו לא רק להתנגד לדברים הרעים אלא לשים על השולחן את הדברים הטובים. את החוק הזה מגיש גם חיים כץ שהוא יו"ר מרכז הליכוד, דמות חזקה מאוד בליכוד. בשדולה חברים ח"כים מכל סיעות הבית כפי שהיה לאורך הרבה מאוד שנים. השדולה חרטה על דגלה לקדם כמה מטרות גם בנגב ובגליל וגם קידום הריבונות בדרך הטובה ולא הרעה של עסקת חבילה עם סכנות מאוד גדולות. תפקיד האופוזיציה הוא גם להזכיר לקואליציה מה היא הבטיחה לפני הבחירות. בכל שלוש המערכות שעברנו הריבונות הייתה משמעותית מאוד בהבטחות ראש הממשלה והליכוד וההבטחה לא הייתה חלילה להקים מדינה פלשתינית ולא ללכת למהלך מדיני מסוכן, אלא להחיל ריבונות כצעד טוב ועצמאי, לא כחלק ממשא ומתון". הצעה זו מופיעה כעת והיא נדבך נוסף במסכת של הצעות דומות ועל ההבדל ביניהן אומר חבר הכנסת סמוטריץ': "הצעות החוק הללו הפכו את הריבונות למותג חזק בימין וזה מה שיביא לסיכוי, אם לא היום אז בעוד זמן. תפקיד השדולה הוא להציף את הנושא ולאתגר את המערכת הפוליטית ואת המנהיגות במדינה. הקמפיין שהובלנו יחד עם אנשים חדורי מטרה כמו נדיה ויהודית ואחרים, יש לקמפיין הזה זכויות רבות מאוד על כך שהנושא נמצא על השולחן. כשהתחלנו עם נושא הריבונות זה היה דבר הזוי, והיום זה קונצנזוס בימין וכשפועלים בצורה אמתית ונכונה ונחושה ובהתמדה גם יביא לתוצאות טובות". באופן ממוקד על ההבדל בין ההצעה הנוכחית לקודמותיה, אומר סמוטריץ': "הבסיס של ההצעה זהה להצעה שהעלינו בכנסת העשרים. הוספנו את מרכיב שימור שטחי C ואת ההבנה שאסור בשום אופן שהריבונות תביא להפקרה של החלק שלא תוחל בו ריבונות. אנחנו רוצים ריבונות על כל השטח ומוכנים לשלבים אבל לוודא שלא מכלל הן יבינו לאו, לא בהבנה האמריקאית ולא בפועל בהתנהלות הערבית בשטח". באשר למונח 'מרחבי התיישבות' ומשמעותו, מסביר סמוטריץ' כי מונח זה "נועד לקפל בתוכו גם את מרחבי ההתפתחות העתידיים, שטחי חקלאות, תעשייה והרצף שבין הישובים כדי לוודא שאין מצב של מובלעות ושהריבונות לא תייצר מצב של נזק ולא מייצרת הבחנה בין ישובים סוג א' לישובים סוג ב'". האם המשמעות היא קושי עתידי בהקמת ישובים על השטחים שלא ייכללו בשלב הראשוני של הריבונות? סמוטריץ' סבור שממש לא. "זו ההבחנה בין ריבונות שהיא חלק מעסקה רעה מאוד שכוללת מחויבות לאמריקאים שלא לפתח את ההתיישבות בשטח שמחוץ לריבונות וכו', לבין ריבונות כפי שאנחנו רוצים אותה, כצעד חד-צדדי של מדינת ישראל, שלא מפקיר את השטח ומונע השתלטות ערבית עליו ומאפשר להתיישבות בפועל להתקדם גם אליו".