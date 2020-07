אירופה מקדמת השתלטות פלסטינית בשטחי C האיחוד האירופי השיק פרויקט מימון חדש שיזרים עשרות מיליוני שקלים למאחזים לא חוקיים של הרשות הפלסטינית בשטחי C. ניצן קידר ,

צילום: באדיבות רגבים שלט המצביע על פרוייקט שמוביל האיחוד לבנייה בלתי חוקית האיחוד האירופי והרשות הפלסטינית השיקו מיזם נוסף למימון בניה בלתי חוקית במאחזי הרשות הפלסטינית בשטחי C, הנמצאים תחת שליטה מלאה של מדינת ישראל. חבילת הסיוע תממן את השלמתם של 16 פרויקטים ב-15 מאחזים לא חוקיים של הרשות הפלסטינית הפזורים בשטח C, הכוללים הקמת בתי ספר המסייעים לקיבוע המאחזים, סלילת כבישים, בניית בניינים רב-תכליתיים, הקמת מאגרי מים ופריסת צנרת, והקמת תשתיות חשמל. הסכום הכולל של התוכנית הממומנת על ידי האיחוד האירופי ומדינות חברות, מגיע ל15.2 מיליון אירו (כ65 מיליון שקלים). "האיחוד האירופי רואה באזור C חלק בלתי נפרד מהשטחים הפלסטינים הכבושים. עמדה זו הושמעה כל כך הרבה שנים והיא מתורגמת בפרויקטים כמו זה שאנו משיקים היום", אמר נציג האיחוד האירופי סוון קון פון בורגסדורף בטקס ההשקה. לדבריו, "עמדת האיחוד האירופי בשטח C ברורה: לא נכיר בשינויים בגבולות שלפני 1967, לרבות ביחס לירושלים, למעט אלה שהוסכמו על ידי שני הצדדים, ואנחנו לא מכירים בריבונותה של ישראל בשטחים שנכבשו מאז 1967". הצהרת האיחוד מתארת את הפרויקטים שיתוקצבו במסגרת המיזם החדש כ'סיוע הומניטרי', אולם הבניה ופריסת התשתיות מתבצעות בלי לבקש או לקבל את אישור המינהל האזרחי ומדינת ישראל - כנדרש על פי החוק, כמו גם על ידי הדין הבינלאומי והסכמי אוסלו – עליהם חתום גם האיחוד האירופי עצמו. מאיר דויטש מנכ"ל תנועת רגבים, תקף את הזרמת הכספים ואת הצביעות בהצהרת האיחוד האירופי. "מצד אחד, האיחוד האירופי טוען כי הוא מגנה צעדים חד צדדיים – ומוכן להכיר רק בכאלו "המוסכמים על ידי שני הצדדים" אך באותה נשימה, הוא הצהיר בגאווה על מימון פרויקטים שכל תכליתם היא יצירת עובדות חד צדדיות בשטח. ההצהרה לפיה 'האיחוד האירופי תומך בהתערבויות התפתחותיות באזור C שיוזם ומקדם המשרד הפלסטיני לשלטון מקומי', אומרת במילים אחרות 'אנחנו לא נכיר בשינויים אלא אם כן מדובר בשינויים שרק אנחנו מבצעים'". לטענת דיואש, "באופן תמוה האיחוד האירופי מסיט את כספי משלמי המסים האירופיים, בעיצומו של משבר כלכלי עולמי כתוצאה ממגיפת הקורונה, לטובת יצירת 'כפרים פלסטיניים' חדשים יש מאין, במקומות אסטרטגיים ביהודה ושומרון שלא היו מיושבים קודם לכן". "אם ממשלת ישראל תמשיך להעלים עין מהפרות בוטות של החוק הבינלאומי לטובת ההשתלטות הפרועה של הרשות הפלסטינית על לב הארץ, היא תתקשה לשכנע את המצביעים שהיא ממשלה לאומית או ציונית. בעצם, היא תתקשה לשכנע אותנו שהיא בכלל ממשלה", מוסיף דויטש.