סמח"ט אחד מעז הוא קיבוצניק נטול אידיאולוגיות ימניות, אבל סמח"ט שומרון היוצא סא"ל אליק מימרן מנהל מערכה יזומה נגד ההשתלטות הפלשתינית על שטחי C

צילום: 'רגבים' ג'יפ צבאי עוצר עבודות לא חוקיות בשטחי C "בשבוע שעבר נסעתי בכביש מצומת תפוח לכיוון הבקעה", מספר תושב השומרון, "לצד הדרך, סמוך למגדלים, ראיתי באגר פלשתיני מבצע עבודות בשטח שלפי הקרבה שלו ליישוב הנחתי שהוא שטח C. התקשרתי לעדכן את 'רגבים', משם זה כנראה עבר לחטיבת שומרון. תוך שעה הבאגר שראיתי ובאגר נוסף שעבד באותו אזור כבר הוחרמו על ידי כוח של צה"ל". התיאור הזה, של אכיפה צה"לית אפקטיבית נגד הפרות בנייה וניסיונות השתלטות פלשתיניים על שטחי C, הוא תיאור שחוזר על עצמו שוב ושוב מפי מי שעוקבים אחר הנושא בשטחי חטיבת שומרון. זאת לא עלייה מקרית באכיפה, וגם לא תוצאה של הגברת הפעילות מצד הפלשתינים. מדובר במהפכה תפיסתית שמוביל בשנים האחרונות סגן מפקד החטיבה, סא"ל אליק מימרן. לתפוס את ההפרות בזמן מימרן אינו מתנחל, וגם לא דתי. הוא קיבוצניק מאשדות יעקב. את דרכו החל כחייל וקצין בחטיבת גולני, לאחר מכן פיקד על גדוד נחשון בחטיבת כפיר, ובשנים האחרונות הוא משמש כסגן מפקד חטיבת שומרון - תפקיד שממנו ייפרד בשבוע הבא, כשיעבור לתפקיד ראש ענף במחלקת בטיחות ובקרת איכות. הסיבות שגרמו לו להעלות לראש סדר העדיפויות את "המלחמה על שטחי C", כפי שהוא מכנה אותה, הן מקצועיות לחלוטין, ולא אידיאולוגיות. במצגות שהכין ובתדריכים לפקודיו הוא תולה את החשיבות שבפעילות בשני יעדים אסטרטגיים: האחד, מניעת מחדלים ביטחוניים כתוצאה ממטעים או מבנים שצצים סמוך לציר או יישוב, ועלולים לשמש בעתיד כמסתור לפעילות חבלנית. השני, שימור המצב הקיים, לטובת הדרג המדיני בכל משא ומתן שיתקיים בעתיד. "צריך להבין שעד שאליק לקח על עצמו את העניין כפרויקט, האחריות על האכיפה התגלגלה כל הזמן אל המינהל האזרחי, שגם חסר בכוח אדם וגם לא טעון בעודף מוטיבציה", מסביר גורם ביטחוני בכיר בשומרון. “מה שקרה בעצם זה שלמדנו לשחק לפי כללי המשחק. האמצעים האלו היו קיימים כל הזמן, אבל היה צריך את האדם עם המוטיבציה וההבנה הנכונה כדי להפעיל אותם. אם אתה יודע לתפוס את ההפרות בזמן, האכיפה מאוד פשוטה ואפקטיבית. החרמות ותפיסות צבאיות לא צריכות לעבור דרך אלף יועצים משפטיים. לעומת זאת, אם פספסת את הרכבת והבית כבר בנוי או שהמטע עומד - אחרי זה לך תסתובב שנים בבית המשפט כדי להרוס אותם". השינוי שהוביל מימרן לא בא על מצע ריק. במשך שנים ארוכות מובילה תנועת 'רגבים' קמפיין ענק שמתריע מפני השתלטות אסטרטגית ויזומה של הפלשתינים על אזורים שהוגדרו במסגרת הסכמי אוסלו כשטחי C, על פי תוכנית שהכין ראש הממשלה הפלשתיני לשעבר סלאם פיאד. מטרת התוכנית, שבאה לידי ביטוי בעיבוד חקלאי של שטחים, בנטיעת עצים ובבניית בתים, היא ליצור רצף טריטוריאלי שיקבע דה־פקטו את קיומה של מדינה פלשתינית. במהלך השנים האחרונות נשא הקמפיין של 'רגבים' פרי כאשר עוד ועוד ארגוני ימין הצטרפו אליו, תת־ועדה בכנסת בראשותו של מוטי יוגב דנה בנושא בתדירות גבוהה, ושר הביטחון הקודם בנט אף מינה פרויקטור מיוחד לעניין. לדברי גורמים בהתיישבות, לאחרונה חלחלה גם בפיקוד המרכז ההבנה של חשיבות העיסוק באכיפה, וניכר שיפור ביחס המפקדים לנושא. אבל מסתבר שלפעמים האוצר נמצא מתחת לגשר. פעילותו של סמח"ט אחד בגזרתו עשויה להביא תועלת רבה יותר מעשרות דיונים בכנסת. "לא הייתה שום מודעות לעניין הזה בתוך הגדודים הלוחמים שתפסו את הקו", מתאר גורם צבאי. “בגלל שהם באים לזמן מוגבל, הם לא התחברו למשימה ולא הבינו לעומק את העניין. הכול התגלגל לפיקוח, והוא חסר את סדר הכוחות הדרוש לזה. השינוי שמימרן הביא התחיל קודם כול בתודעה. הבינו שזה חלק מהמשימה במובן הכי מקצועי של המילה. זו פקודה שחלחלה מלמעלה ועד אחרון החיילים: ג'יפ שמסייר ורואה באגר שעובד בשטח, מיד מבין שזה אירוע שקשור אליו, וניגש לברר אם זה באישור ובאיזה שטח מדובר". מורשת מימרן מעבר להיתקלויות מקריות של חיילים בהפרות בנייה פלשתיניות, מתקיימת העברת מידע על בסיס קבוע מגורמים אזרחיים שעוקבים אחר הפרות בנייה בשטחי C אל החטיבה. 'רגבים' מנהל קבוצות דיווח בכל אזור ביהודה ושומרון, עם רכז בכל מועצה אזורית, שדואג לאסוף דיווחים וחומרים ולהעבירם לגורמים המטפלים. בין השאר מועבר המידע גם לחטמ"ר שומרון, שעושה בו שימוש לפי הצורך. ניסינו לדלות מהצבא מידע שישקף את שינוי המגמה שמוביל מימרן, אך בדובר צה"ל סירבו לשתף פעולה, כמו גם לאפשר ריאיון עם מימרן עצמו. ראוי לציין גם שהמינהל האזרחי, שהיה רגיל עד היום לעסוק בלעדית באכיפה, לא תמיד אוהב פעילות יזומה ופורצת דרך של מפקדי שטח בתחום. על כל פנים, עדויות שמגיעות אלינו מהשטח מדברות על פעולות אכיפה ברמה היומיומית, כשהשיפור שחל ניכר גם בהיקף האכיפה וגם במהירות שבה היא מתבצעת. "צריך להבין שהפעילות של החטיבות המרחביות לא יכולה להיות פתרון כולל", מסייג גורם בהתיישבות. “סמח"ט יכול לתפקד בממשל צבאי כמו שוטר, לעצור פעילות בלתי חוקית בזמן אמת, אבל ברגע שהוא מפספס את זה ואנחנו נכנסים לתחום של הריסה - זה כבר עובר מסמכותו ושוב חוזר למינהל האזרחי. לצורך העניין, עם כל השטחים האדירים שכבר נתפסו בזמן שמדינת ישראל נרדמה בשמירה, אנחנו עדיין בבעיה גדולה". את השינוי שהוביל מימרן בחטיבה שבפיקודו הוא בחר שלא לשמור רק לעצמו. חדור בהבנה שקיים פער בהבנת המשימה בחטיבות השונות, הוא הכין מצגת שמפרטת את הבעיה וההשלכות שעלולות להיות לה, ואת דרכי הפעולה שבנה כדי להילחם בה. עם המצגת הזאת הוא הספיק לעבור בכל החטיבות המרחביות של פיקוד המרכז ולהעביר את המסר למפקדים, בתקווה שיחלחל הלאה. כפי שתיאר הגורם הצבאי, מבחינת מימרן עיקר המהפך תלוי בתודעה. עם קשר או בלי, פעילים בתחום מדווחים לנו על שינויים לטובה גם בגזרות אחרות. כאמור, בשבוע הקרוב עוזב מימרן את התפקיד, אך הוא משאיר אחריו מורשת. הלוחמים בגזרת שומרון כבר מבינים את האיום האסטרטגי שבהשתלטות הפלשתינית על השטח, ופועלים כפי שצבא פועל אל מול איומים מן הסוג הזה. הרחק ממאבקי הכוח הפוליטיים וועדות הכנסת, סמח"ט אחד מורה דרך לאחרים: הפעילות הפלשתינית בשטחי C היא איום של ממש על מדינת ישראל, מוכרחים וניתן לעצור אותה.