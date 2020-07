המתנה המפתיעה שהעניק לעצמו נתן גושן לכבוד יום ההולדת בחר נתן גושן "לפנק את עצמו" במתנת יום הולדת: "זמן איכות עם אהובתי הנצחית, עם התורה שאני כל כך אוהב". צפו. יהונתן גוטליב ,

Photo by Dima Vazinovich/Flash90 נתן גושן הזמר והיוצר נתן גושן חוגג יום הולדת והמתנה שהוא בחר להעניק לעצמו היא "זמן איכות עם התורה". גושן, שמציין את יום הולדתו ה-34 על פי התאריך העברי, פרסם סרטון שבו הוא מודה על נקודות אור בחייו לכבוד יום ההולדת. "אני חושב על החיים שלי ועל היום הזה, שזה יום שאנחנו צריכים לחבוק בו את החיים, ואני מרגיש כמו מישהו שמקבל פרס בטקס מאוד חשוב והוא צריך להודות לכולם על הכל", אמר גושן. "אני אתחיל מלהודות לבורא עולם על מתנת החינם שקוראים לה חיים. אף פעם לא הבטיחו לי שום דבר ועדיין קיבלתי הרבה יותר ממה שחלמתי לבקש", אמר. הוא הוסיף, "אני רוצה להודות למשפחה שלי, לחברים שלי ולאנשים שאני עובד איתם, שהם כולם גן עדן. אני רוצה להודות לכם, המשפחה המורחבת שלי, שמלווה בכזו מסירות כל כך הרבה זמן". "אני אאחל לנו חיים של אמת ומשמעות, חיים של נתינה ואהבה בלי תנאים ובלי גבולות, חיים של בריאות הנפש והגוף, של שלום ואחדות ושמחה שלא תלויה בדבר. אני מודה לכם על הברכות זה יקר לי מאוד". המתנה שבחר גושן להעניק לעצמו היא לימוד תורה. "לכבוד יום ההולדת אני אפנק את עצמי בזמן איכות עם אהובתי הנצחית, עם התורה שאני כל כך אוהב ואני מאחל לנו להיפגש כמה שיותר מהר", כך גושן. View this post on Instagram היום יום הולדת. A post shared by N A T H A N G O S H E N (@nathangoshen) on Jul 21, 2020 at 11:30pm PDT