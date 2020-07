הממשלה מתעלמת והרשות הפלסטינית משתלטת ראש מועצת הר חברון זועם על התנהלות המדינה מול ההשתלטות הפלסטינית על שטחי C. "הם עושים מה שהם רוצים. עצימת העיניים נוחה למישהו". ניצן קידר ,

צילום: רגבים כביש לא חוקי בכפר לא חוקי הרשות הפלסטינית סללה כביש חדש ביישוב לא חוקי בלב שטח מועצת הר חברון וכל זה התרחש תחת עינה הפקוחה של ממשלת נתניהו-גנץ, ולא בפעם הראשונה. יוחאי דמרי, ראש מועצת הר חברון, זועם על אוזלת היד של רשויות האכיפה: "בסופו של דבר יש כאן חצר אחורית של מדינת ישראל. בחצר האחורית הזו מתרחשים דברים איומים. ''בעצימת עין מסרנו דה פקטו, שטחי אש, שטחי C ואדמות מדינה לרשות הפלסטינית. הם עושים מה שהם רוצים, גם בסלילה של כבישים וגם בבנייה של בתים והקמת תשתיות חשמל ומים", אומר דמרי בראיון לערוץ 7. "אין לי אלא רק לומר שעצימת העיניים נוחה כנראה למישהו", רמז ראש המועצה. ''רק כשראינו את התוכנית להקמת מדינה פלסטינית נפל לנו האסימון. כל השטח הזה בתוכנית טראמפ אמור להיות חלק מהמדינה הפלסטינית וכנראה שיש מי שהחליט שכבר בשלב הזה להעביר את זה לפלסטינים ולא ברור מה הוא מקבל בתמורה. אלו שטחי C שהאחריות הביטחונית והריבונית היא שלנו ויש בהם אפס אחוזי משילות", הוא מוסיף. צילום: חזקי ברוך יוחאי דמרי דמרי מצפה מראש הממשלה נתניהו ומשר הביטחון בני גנץ להפגין משילות ולהראות לפלסטינים שישנה אכיפה שוה ליהודים ולערבים. "גם כשאנחנו מדברים אנשים שם ממשיכים לבנות בתים ולסלול כבישים באופן בלתי חוקי. יש מה לעשות, אפשר להרוס גם אחרי שהדברים נבנו ויש להשקיע בזה מאמץ. ''אני קורא לשר הביטחון ולממשלת ישראל להפגין את המשילות ולהרוס. אפשר לעשות את זה וגם אם צריך עוד עשרה פקחים, מביאים אותם. יש להם את הכלים המשפטיים וצריך לתת להם את המוטיבציה הנכונה". יוחאי דמרי רואה בעיניו מידי יום כיצד ההשתלטות הפלסטינית על שטחי C הולכת וגוברת. "האזור הזה מחבר לא רק את הר חברון, אלא את הנגב עם אזור חברון. מדובר על שטחים גדולים ורחבים שאין בהם בכלל התיישבות – לא ערבית ולא יהודית. יש שם שטחי אש או טבע שהפלסטינים מייצרים בהם מציאות שאחר כך לא נוכל לשנות אותה", מזהיר ראש המועצה האזורית.