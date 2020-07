ד"ר שרון אלרעי מונתה למ"מ ראש השירות לבריאות הציבור שר הבריאות ומנכ"ל משרדו מינו את ד"ר שרון אלרעי לתפקיד מ"מ ראש השירות לבריאות הציבור במקום פרופ' סיגל סדצקי. ערוץ 7 ,

צילום: משרד הבריאות ד"ר שרון אלרעי שר הבריאות יולי (יואל) אדלשטיין החליט היום (שלישי) יחד עם מנכ"ל משרדו פרופ' חזי לוי, על מינוי סגנית בית החולים כרמל, ד"ר שרון אלרעי, לתפקיד מ"מ ראש היחידה לבריאות הציבור. אלרעי, נשואה ואם לארבעה, מתגוררת בחיפה, בעלת תואר דוקטור לרפואה (MD) בהצטיינות מהפקולטה לרפואה של הטכניון בחיפה, תואר (MPH) מוסמכת בבריאות הציבור מטעם The Dartmouth Institute, Dartmouth College בארצות הברית ותואר במנהל עסקים (MBA) אותו סיימה בהצטיינות מאוניברסיטת תל אביב. היא בוגרת תכנית ענבר היוקרתית להכשרת מנהלים במערכת הבריאות הציבורית. ד”ר אלרעי מומחית בפנימית ובבריאות הציבור, סיימה התמחות במחלות זיהומיות ומסיימת בימים אלו התמחות במנהל רפואי. נכון להיום ד"ר אלרעי משמשת כסגנית מנהל מרכז רפואי כרמל וחברת הנהלה משנת 2015. במסגרת תפקידה שרון אחראית על תחומים רבים בבית החולים וביניהם מנהלת את מערך האיכות והבטיחות, מובילה פרויקטים לשיפור הרצף הטיפולי בית חולים-קהילה, לניטור ולשיפור מדדי איכות, לניתוח אירועים ולדיווח עליהם, ולהובלת בית החולים בהכנות למבדק האקרדיטציה (JCI). בשנים 2013-2010 הייתה שרון האפידמולוגית הראשית של מדינת ניו המפשייר (New Hampshire State Epidemiologist) במסגרת תפקידה הייתה הגורם המנחה והמפקח בנושא בריאות הציבור בהיבט של מחלות זיהומיות במדינת ניו המפשייר, אחראית לחקירת התפרצויות מחלות זיהומיות, ושימשה גורם מקשר בין משרד הבריאות בניו המפשייר לבין המרכזים לבקרת מחלות ולמניעתן (CDC). שרון גם הובילה את נושא האיכות במשרד הבריאות, כולל פיתוח פלטפורמה אינטרנטית להצגת נתוני בריאות הציבור (New Hampshire Health WISDOM) . שר הבריאות אדלשטיין: "ד"ר שרון אלרעי מהווה חיזוק משמעותי למערך שירותי הבריאות במשרד ולפעולות לקטיעת שרשרת ההדבקה. בכך היא מצטרפת לשני חיזוקים משמעותיים נוספים שהבאתי בשבועות האחרונים: מנכ"ל המשרד פרופ' לוי והפרויקטור פרופ' גמזו. אני בטוח ששלושתם יחד, כאחראים – כל אחד בתחומו – על המאבק בנגיף הקורונה, יביאו בשורה לאזרחי ישראל בפעילות אינטנסיבית אל מול הקורונה. אני מודה לד"ר אלרעי על הירתמותה למערכה וכניסתה מתחת לאלונקה". מנכ"ל משרד הבריאות פרופ' חזי לוי: "אנו רוצים להודות לפרופ' סיגל סדצקי על פועלה במשרד הבריאות למען בריאות הציבור ובפרט בתקופת מגיפת הקורונה. נאחל לה הצלחה בהמשך דרכה.

נושאי בריאות הציבור הינם מעיסוקי הליבה של משרד הבריאות בשגרת היום- יום ונוגעים לכל אחד ואחת מאיתנו בתחום האישי ובתחומי השירותים שאנו מקבלים. ''ד"ר שרון אלרעי פרייס תוכל לתרום רבות מניסיונה העשיר ויחד עם הנהלת משרד הבריאות והרופאים, הרופאות והאחיות במחוזות, תחזק הן את הלחימה במגיפת הקורונה והן את הטיפול בפרט בתחומי עיסוקה", הוסיף לוי. ד''ר שרון אלרעי פרייס מסרה "אני מודה על ההזדמנות וגאה להצטרף לצוות המצוין שמוביל את ההתמודדות הלאומית עם משבר הקורונה. אני בטוחה שבשילוב כוחות נוכל לעצור את המגיפה, לנהל חיים תקינים ולשמור על הבריאות של כולנו".