דוד אלחייני: תנו לנו לשמור על שטחי C יו"ר מועצת יש"ע במכתב ליו"ר ועדת חוץ וביטחון לקראת הדיון על ההשתלטות הפלסטינית בשטחי C: כך ניתן להחזיר את ההרתעה. ערוץ 7 ,

צילום: פני אלימלך דוד אלחייני לקראת הדיון המיוחד שיתקיים מחר (רביעי) בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת בנוגע לבנייה הפלסטינית הבלתי חוקית בשטחי C, שלח הבוקר יו"ר מועצת יש"ע דוד אלחייני מכתב דחוף ליו"ר הוועדה ח"כ צבי האוזר. כידוע, בשטחי C ישנה השתלטות פלסטינית מתמשכת על קרקעות ושטחים כולל בנייה בלתי חוקית מסיבית. שטחים אלה על פי כל ההסכמים נמצאים בשליטה אזרחית של מדינת ישראל. אלחייני כותב, "בנייה זו היא ביטוי מעשי לתוכנית מסודרת ומאורגנת ברשות הפלסטינית להשתלטות עלשטחי C במימון בלתי פוסק של האיחוד האירופי וממשלות זרות נוספות". מדובר בנושא מוכר וידוע לכולם ועל כן מציין אלחייני במכתב כי זהו דיון חשוב מאוד, "ואנו רואים חשיבות בהחלטות המעשיות שיתקבלו". יו"ר מועצת יש"ע מציע לח"כ צביקה האוזר לאפשר סמכויות פיקוח ואכיפה בשטחים הפתוחים בשטחי C למועצות האזוריות והמקומיות ביהודה שומרון ובקעת הירדן, שיעבדו בתיאום עם הרשויות המוסמכות, ולתקצב אותם בהתאם. "הרשויות מכירות היטב את השטח והמרחבים, ונמצאים בכל המרחב במשך כל שעות היממה" נאמר במכתב. "חשוב יהיה לקדם החלטה על הרחבת סמכויות הפיקוח והאכיפה על השטחים הפתוחים בשטחי C למועצות האזוריות והמקומיות שיפעלו בשיתוף פעולה ותיאום עם הרשויות המוסמכות בעניין, יחד עם תקצוב מתאים למועצות לטובת פעולה חשובה זו", הוסיף. בדרך זו, אומר יו"ר מועצת יש"ע, ניתן יהיה בזמן קצר להתחיל להחזיר את ההרתעה מול הפלסטינים הבונים ללא היתר ולשמור על שטחי C בידיים של מדינת ישראל, "אבקש להציג בפניך את המהלך הנדרש בהקדם".