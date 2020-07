הציפייה: התנעת המאבק לשמירת שטחי C ועדת החוץ והביטחון תתכנס לדיון בנושא שנדחה מספר פעמים. במערכת המדינית ניסו ללחוץ על יו"ר הוועדה כדי למסמס את הדיון. ניצן קידר ,

צילום: דוברת הכנסת, עדינה ולמן צבי האוזר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת תקיים מחר (רביעי) בדיון בנעשה בשטחי C במטרה של חבריה להניע מהלך משמעותי שיאפשר ריבונות בשטחי. בימין עלו בימים האחרונים לפיהן הדרג המדיני מנסה להשפיע על יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת צבי האוזר, כדי שיימנע מלקיים את הדיון המדובר כל עוד מתקיימות שיחות עם האמריקנים בנושא החלת הריבונות ותוכנית טראמפ. זאת לאחר שהדיון בנושא נדחה פעמיים, הן בשל עומס על הוועדה הקשור לנגיף הקורונה וגם בגלל שהאוזר שהה למשך מספר ימים בבידוד. האוזר בחן את הנושא בעת האחרונה ואף קיים דיונים עם גורמי מקצוע המעורים היטב בנעשה, והוצגו בפניו מפות המראות באופן מדויק את ההשתלטות הפלסטינית הבלתי חוקית באזורים אלה. גורם בכיר בימין אומר לערוץ 7 כי הוא מאמין שיו"ר הוועדה לא ייכנע ללחצים מדיניים. "האוזר נשמע בעת האחרונה מחוייב מאוד לנושא וגם ערך פגישות עם אנשים שעסקו בחוסר המשילות בשטחי C ומכירים אותה לעומק. המצב בשטח מדבר בעד עצמו והגיע הזמן שמדינת ישראל תתעורר ותתחיל לפעול, לפני שתגלה שחלקים נרחבים מהשטחים שנמצאים בשליטתה נתפסו על ידי הפלסטינים בפועל". בדיון צפויה תנועת רגבים להעלות ממצאים חדשים על היקף ההשתלטות במהלך השנה האחרונה, בדגש על התמורות שחלו בשטח מאז הצהרת טראמפ בדבר "תוכנית המאה" אשר בעקבותיה החלה הרשות הפלסטינית ב"מירוץ בנייה" במטרה לקבוע עובדות בשטח בעיקר באזורים בהם מתוכננת החלת ריבונות ישראלית על פי הצהרת טראמפ. מאיר דויטש מנכ"ל תנועת רגבים, מציין "לפני מספר חודשים סיירנו בגוש עציון עם יו"ר ועדת חוץ וביטחון צבי האוזר, שנוכח לדעת כי בשטח מתחוללת מלחמה של ממש, היכן יעבור קו המחרשה. אנו בטוחים שהדיון מחר בוועדה, יהיה משמעותי להעמקת הטיפול של מדינת ישראל בסיפור הזה".