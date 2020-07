לבתר ולהשתלט: תוכנית הרשות הפלסטינית להשתלטות על שטח C סקר של פורום שילה תיעד את כל מאמצי ההשתלטות הפלסטיניים על שטחי C ויוצר תמונת מצב על היקף הפעולות הפלסטיניות ועל משמעויותיהן. ערוץ 7 ,

צילום: 'רגבים' ג'יפ צבאי עוצר עבודות לא חוקיות בשטחי C פורום שילה יציג מחר (רביעי) בפני חברי ועדת חוץ וביטחון את ממצאי הסקר שערך במהלך הרבעון הראשון של שנת 2020, המתעד את כל מאמצי ההשתלטות הפלסטיניים על שטחי C ויוצר תמונת מצב ברורה וראשונה מסוגה על היקף הפעולות הפלסטיניות ועל משמעויותיהו האסטרטגיות. בנוסף יציג הפורום את הצעתו להתמודדות עם המהלך האסטרטגי של הפלסטינים: הקמת רשות/מנהלת/חטיבה אזרחית במשרד הביטחון, שתהיה כפופה ישירות לשר הביטחון, ושתפקידה יהיה לנהל את המאמץ הישראלי ליצירת משילות אפקטיבית בשטחי C שלא יוחל עליהם החוק הישראלי, ולמתן מענה לתכניות ההשתלטות של הרשות הפלסטינית בהתאם למדיניות השר/הממשלה. במהלך העשור האחרון הרשות הפלסטינית מובילה מהלך אסטרטגי מאורגן ומממומן היטב בכסף זר, של השתלטות על שטחי C. השתלטות זו מתבצעת באמצעות בנייה בלתי חוקית, אשר הביאה גם לגידול ניכר מספר הפלסטינים החיים היום בשטחי C, השתלטות חקלאית על הקרקע באמצעות עיבוד יזום של שטחים נרחבים במטרה להשיג עליהם חזקה, הקמת טרסות, פריצה וסלילה של דרכים חדשות, ומתקני מים. ביצוע הליך הסדר המקרקעין – מהלך המקבע ריבונות פלסטינית תודעתית ואף משפטית על כלל השטח הפתוח, ועלול לאפשר את הפיכתן־בפועל של אדמות מדינה וסקר לאדמות פרטיות של פלסטינים. מערכה משפטית נגד הריסת המבנים הבלתי־חוקיים – במימון בינלאומי של מיליוני אירו. הקמת מחצבות פירטיות, והרס ושוד של נכסי מורשת ואתרים ארכיאולוגים, בין אם לצורכי בצע כסף ובין אם בניסיון למחוק כל זכר וקשר של העם היהודי למקומות ליהודה ושומרון. לצורך ביצוע המהלך האסטרטגי הזה הקימה הרשות הפלסטינית מערך ארגוני שלם, ובמימון וסיוע בינלאומי נרחב היא שינתה את פניהם של שטחי C מקצה לקצה: השטח הבנוי הפלסטיני בשטחי C משתרע נכון להיום על 2.34% מהשטח; וכלל השטח הבנוי, המעובד והתפוס על-ידי פלסטינים עומד על כ-22% משטחי C. לצורך השוואה, השטח הבנוי הישראלי משתרע על 1.55% מהשטח (2.5% אם לוקחים בחשבון את כל שטח ההתיישבות שבתוך הקו הכחול). כלל השטח התפוס בידי ישראל, הכולל את כל שטחי ההתיישבות היהודית, אזורי התעשייה והמסחר, שטחי האש ובסיסי צה"ל עומד על כ־7% משטח C בלבד – שליש מהשטח המוחזק על-ידי הפלסטינים. זאת ועוד, על-פי תוכניות מתאר פלסטיניות המצויות בידי פורום שילה, המצב הקיים היום הוא רק קצה הקרחון של המהלך הפלסטיני המתוכנן. בכוונת הפלסטינים לבתר את הבקעה (ל"5 אצבעות"), להשתלט על כל הצירים הראשיים ביהודה ושומרון, לקטוע את הרצף הישראלי בכמה שיותר מקומות, לכתר יישובים ולבודדם, במטרה למנוע את התרחבותם; ובכך לייבש את ההתיישבות היהודית ולהשתלט על השטח. כדי להבין את גודל האתגר וכדי לתת בידי קובעי המדיניות את הכלים לאכיפה ולעצירת המאמץ הפלסטיני הזה התבצע במהלך החודשים פברואר-מרץ סקר מקיף של כל מאמצי ההשתלטות הפלסטינים: בינוי, השתלטות חקלאית, פריצת דרכים, מחצבות ופגיעה בארכיאולוגיה ואתרי מורשת; ובאמצעותו, לראשונה יש בידי ישראל תמונת מצב מדויקת, מגובה במפות GIS מפורטות, של המתרחש היום בשטחי C. הסקר נערך בשיתוף הארגונים "רגבים", "עד-כאן" ו"שומרים על הנצח" ונעשה באמצעות ניתוח תצ"א, צילום מרחפנים וסיורים בשטח. יו"ר פורום שילה, עו"ד בנצי ליברמן, יופיע מחר בפני ועדת חוץ וביטחון, בדיון המיוחד על "פעולות הממשלה למניעת ההשתלטות הפלסטינית על שטחי C", ויציג בפניהם את ממצאי הסקר. בנוסף יציג ליברמן את תוכנית הפעולה שגיבש פורום שילה להתמודדות עם המאמץ הפלסטיני הזה: הקמת מנהלת אזרחית במשרד הביטחון, שתהיה כפופה ישירות לשר הביטחון, ושתפקידה יהיה לנהל את המאמץ הישראלי ליצירת משילות אפקטיבית בשטחי C שלא יוחל עליהם החוק הישראלי, ולמתן מענה לתכניות ההשתלטות של הרשות הפלסטינית בהתאם למדיניות הממשלה. בנצי ליברמן: "המציאות ביהודה ושומרון נכון להיום היא של היעדר ריבון והיעדר משילות. המינהל האזרחי, אשר אמון על אכיפת החוק והסדר, אינו מצליח – בין אם בהעדר משאבים ובין אם בהעדר מוטיבציה – לאכוף את הפרות החוק שמתבצעות בשטח מידי יום ומדי שעה ומדינת ישראל אינה מתמודדת באופן אמיתי מול המהלך הפלסטיני הנחוש. לאור תמונת המצב המשתקפת בסקר שביצענו ולאור הנתונים הנמצאים בידינו – הכוללים את תוכניות ההשתלטות העתידיות של הפלסטינים על שטחי C – ניתן לקבוע כי בהעדר פעולה ישראלית אקטיבית לבלום את המהלך, בתוך 5-10 שנים מדינת ישראל תאבד את השליטה ביהודה ושומרון דה-פקטו. אני קורא ליו"ר הועדה ולחברי הכנסת לפעול להקמת מינהלת אזרחית, שתרכז את כל המשאבים, המידע והכלים המשפטיים והאופרטיביים בשטח ובזירה הבינלאומית להתמודדות אמיתית עם המהלך הפלסטיני, לשמירה על הקרקעות ולחיזוק המשילות הישראלית בשטחים שבשליטתה", הוסיף ליברמן.