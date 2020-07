ח"כ מתן כהנא: כל יום אנחנו מאבדים שטחים לפלסטינים "הרשות מאיצה את השתלטותה על שטחים פתוחים רבים בשטחי סי ועל ישראל לקדם מיד תגובה ישראלית לצעדיה". חזקי ברוך ,

הבוקר התקיים דיון שיזם חבר הכנסת מתן כהנא (ימינה) לבקשת הח"כית לשעבר אורית סטרוק יחד עם ח"כ שלמה קרעי בנושא פעילות הממשלה למניעת השתלטות הרשות הפלסטינית על שטחי C. "בזמן שממשלת ישראל הצהירה כי היא נערכת לתכנית להחלת הריבונות הישראלית על מרחבי הישובים היהודיים ביהודה, שומרון ובקעת הירדן, שהייתה אמורה להתקדם בתחילת החודש, הרשות הפלשתינית קובעת עובדות בשטח", אמר כהנא. "הרשות מאיצה את השתלטותה על שטחים פתוחים רבים בשטחי סי ועל ישראל לקדם מיד תגובה ישראלית לצעדיה". בינואר 2020, בריאיון שנתן ראש ממשלת הרשות הפלסטינית, מוחמד שתאייה, הצהיר שתאייה על סדרת מהלכים שמטרתם להגביר את מאמצי ההשתלטות הפלסטינית על שטחי C, אשר נמצאים תחת אחריות ישראלית מלאה. האם עצימת העין של המנהל נעשית בהנחית הממשלה כחלק מההכנות שדוברו לקראת תכנית המאה? אני קורא להקים רשות לשימור שטחי c עם תקציבים". יו"ר ועדת החוץ והבטחון, ח"כ צבי האוזר, אמר בפתח הדיון "התכנסנו לדיון על מה שמכונה המערכה על שטחי C. סי זו אות באנגלית. השטח הוא קודם כל טריטוריה מכוננת של הציוויליזציה היהודית. לא בכדי, במסגרת הסכמי אוסלו ישראל התעקשה לשמור על שליטה אזרחית וצבאית בשטח זה. עמדת ישראל לאורך כל השנים שלישראל תביעות צודקות, היסטוריות, משפטיות ואזרחיות בשטח זה. והנה נדמה שמדינת ישראל שכחה מושכלות יסוד אפילו של האבות המייסדים של הסכמי אוסלו, כך עולה מעדויות המצטברות על שולחני. ישראל עומדת על זכותה לשליטה צבאית אך יש חשש גדול שהיא עוצמת עין מחובתה הנגזרת מהשליטה האזרחית. התופעה אינה חדשה, חוצה ממשלות והרכבי ממשלה.

לפלסטינים שאיפות לאומיות משלהם על השטח, הם מיישמים ומבצעים, "עוד דונם ועוד עז".



ואנחנו ללא הכרעה או הסכם מדיני, ללא החלטה פוליטית מודעת חד צדדית, עוצמים עין מפעולות שבשורה תחתונה מעצבות גבול, מעצבות אינטרס ליבה לאומי. פעולות שבעתיד ישאלו אותנו היכן הייתם הייתם כשהדברים התרחשו. יש לנו עניין לשמור את עמדת הרשות המבצעת".