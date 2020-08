ליסיה בכר מנוח מצטרפת כשותפה בקרן קטליסט ליסיה תכהן כשותפה בקרן המנהלת מעל 300 מיליון דולר ומשקיעה בחברות טכנולוגיה ישראליות בשלבי צמיחה ערוץ 7 ,

צילום: יח"צ ליסיה בכר מנוח קרן הפרייבט אקוויטי הישראלית ''קטליסט'' הודיעה על מינויה של ליסיה בכר מנוח (37) כשותפה בקרן, המשקיעה בחברות טכנולוגיה ישראליות בשלבי צמיחה. קטליסט נוסדה ב–1999 על ידי אדוארד קוקירמן יאיר שמיר, ובועז הראל, ומנהלת למעלה מ- 300 מיליון דולר, עם פורטפוליו הכולל חברות בתעשיית השבבים, אוטומוטיב, אינטרנט ומדיה, תעשיה מתקדמת, IT וסייבר, ומדעי החיים. בין ההשקעות הבולטות של הקרן: Mobileye, Taboola, Tufin Technologies, Arbe ,Eloxx, SatixFy ,XJet ועוד. ב-14 השנים האחרונות רכשה ליסיה ניסיון בינלאומי במשרות ניהול בכירות בתאגידים תעשייתיים כמו קבוצת כתר, אדמה, ובמפעל ייצור של BMW באוסטריה. היא מתמחה בתחומי גיוס הון, מיזוגים ורכישות ועסקאות ואינטגרציות לאחר מיזוג. בין היתר, הובילה את בדיקת ההיתכנות (operational due diligence) לקראת רכישת "קבוצת כתר" על ידי BC Partners. ליסיה נולדה וגדלה באיסטנבול, טורקיה, בסביבה רב-תרבותית, והיא דוברת באופן שוטף אנגלית, עברית, גרמנית וטורקית. היא בעלת תואר שני בהנדסת מכונות ותעשיה מאוניברסיטת וינה לטכנולוגיה ( (Vienna University of Technology. כמו כן היא בוגרת תוכנית ניהול מאוניברסיטת הרווארד (התמחות בניהול סיכונים) ותואר MBA מאוניברסיטת ת"א. ליסיה בכר מנוח: "אני גאה לעבוד לצידם של שניים מוותיקי תעשיית ההון סיכון הישראלית, אדוארד קוקירמן ויאיר שמיר. אני שמחה להעמיד לרשות חברות ההייטק הישראליות את הידע ואת רשת הקשרים הבינלאומיים העסקיים שצברתי, במיוחד בתקופה מאתגרת כזו בה חברות צמיחה זקוקות לכמה שיותר תמיכה." יאיר שמיר, מייסד ושותף מנהל בקרן קטליסט: "אני בטוח שהצטרפותה של ליסיה לקטליסט היא תוספת משמעותית לקרן הפרייבט אקוויטי שלנו. הרקע הטכנולוגי של ליסיה, יחד עם הנסיון העסקי שצברה, בעיקר בעסקאות מיזוגים ורכישות, יחזקו את הצוות שלנו ויתרמו להצלחה העסקית". קרן הפרייבט אקוויטי Catalyst משקיעה בחברות ישראליות. הקרן, שנוסדה בארץ בשנת 1999, מנהלת למעלה מ - 300 מיליון דולר, ותומכת בצמיחתן לטווח ארוך של חברות ישראליות בגודל בינוני, עם חדשנות בשווקים גלובליים. לשותפים בקרן רקע גלובלי ורב תחומי ורשת קשרים עסקיים משמעותיים בארץ ובעולם. חברות הפורטפוליו בקרן כוללות חברות מתעשיות הטלקום, תעשיה מתקדמת, IT, ציוד רפואי, ומדעי החיים/פארמה.