הרש"פ מציגה: בית ספר חדש - בתוך חודש הרשות הפלסטינית מובילה מבצע בזק לבניית בית ספר לא חוקי שיסייע לקיבוע המאחזים שהקימה במזרח גוש עציון. רגבים: "מודל חאן אל אחמר". עדו בן פורת ,

בעוד משבר הקורונה בעיצומו ומתווה פתיחת שנת הלימודים עדיין לא ברור, ברשות הפלסטינית נערכים להקמת בית ספר חדש ובלתי חוקי במזרח גוש עציון, בכוונה לאיישו בתוך מספר שבועות. בית הספר, הנבנה בעזרת תמיכה כספית של האיחוד האירופי, מוקם ליד היישובים איבי הנחל ומעלה עמוס שבמזרח גוש עציון. לאחר פניה של תושבים באיזור, העלה מעקב של תנועת רגבים כי העבודה במקום מתבצעת במשמרות כפולות בהן מועסקים עשרות פועלים, מתוך כוונה לאייש את המבנה בתוך שבועות ספורים, עם פתיחת שנת הלימודים ברשות הפלסטינית בתאריך ה-6 בספטמבר. בכפר הסמוך יש עוד עתודות שטח בתוך תכנית בנייה קיימות שלא מומשו ועל כן ברור שמדובר בפיתוח מכוון בשטח חדש. הקמת בתי הספר במאחזי הרשות הפלסטינית מהווה כלי אסטרטגי בידי הרשות לקיבוע המאחזים אותם הקימה בשטחי C, ובמקרים הרבים בהם לא נבלמה העבודה בטרם אכלוס המבנים, מציבה את מדינת ישראל בפני עובדה מוגמרת. מרגע אכלוס המבנה, מתחילה "מלחמת התשה" משפטית, הנמשכת שנים ארוכות, במהלכן הופך המקום למתחם קבע שרשויות האכיפה נמנעות מלאכוף כנגדו את החוק. עו"ד בועז ארזי מתנועת רגבים שיגר הבוקר מכתב התראה נוסף לשר הביטחון, בני גנץ, לאלוף פיקוד המרכז, למנהל האזרחי ולמשטרת ישראל, בדרישה לעצור את הבניה לאלתר בשלביה המוקדמים. "בתי הספר שנבנים במאחזי הרשות גורמים לשינוי מהותי במרחב בו הם מוקמים", מסביר עו"ד ארזי. "המופע המוכר ביותר של האסטרטגיה הזו קרה בחאן אל אחמר, שפעם אחר פעם המדינה דחתה את האכיפה במקום "עד לסוף שנת הלימודים", ולבסוף המאחז הזה עומד על תילו, חרף פסיקת בג"ץ. זה קרה גם בבית הספר שהוקם בתוך שמורת הטבע נחל מכוך מצפון לירושלים, בבית הספר שהוקם בן לילה סמוך להרודיון, ובעוד מאחזים רבים נוספים". ראש מועצת גוש עציון, שלמה נאמן מדגיש, כי "מתקיים כאן תהליך מואץ של העברת אוכלוסיה ערבית משטחי A וB לשטחי C מה שבפועל יימנע החלת ריבונות ישראלית בעתיד וימנע רצף את ההתיישבות היהודית. חייבים לבצע את האכיפה ולשמור על החוק – אתמול, כי מחר כשכבר יעמוד שם המבנה, יהיה הרבה יותר קשה". "אנחנו מצפים מכלל הגורמים להתייחס במלוא הרצינות להגדרה "מערכה על שטחי C". את המערכה הזו קבע דרג מדיני - ממשלה נבחרת והיא לא המלצה אלא פקודה לביצוע", הוסיף נאמן. במכתב ההתראה השני שנשלח מטעם רגבים הודגש, כי באם הפניה לא תיענה עד לתחילת השבוע הבא, תוגש עתירה לבית המשפט ללא התראה נוספת.