שידור חי: ח"כ מתן כהנא: "אתם מודים שנכשלתם בטיפול בשטח C" ועדת החוץ והביטחון מקייימת דיון בהתנהלות המדינה כלפי הבנייה הבלתי חוקית הפלסטינית בשטחי C. צפו חזקי ברוך ,

ועדת החוץ והביטחון של הכנסת נערך בשעה זו דיון בנושא הטיפול בהשתלטות הפלסטינית על שטחי C. במהלך הדיון פנה ח"כ מתן כהנא לראש המנהל האזרחי ואמר לו: "אתם מודים במסמך שאתם פרסמתם שנכשלתם". "אין אכיפה על על הבנייה הערבית. לעומת זאת צוות קו כחול שפועל נגד ההתיישבות היהודית פועל בצורה אפקטיבית. אני לא מבין את זה", דברי כהנא. מהדיון עלה עוד כי המנהל האזרחי המליץ לפנות שנתיים לערוך סקר מקרקעין חדש ביו"ש וההמלצה נתמכה על ידי שרת המשפטים דאז איילת שקד ושר הביטחון אביגדור ליברמן. אלא שהנושא הגיע לפתחו של ראש הממשלה נתניהו ולא קודם מאז. ראש המנהל האזרחי התחייב בדיון שהמלצה לקיים את הסקר, לראשונה אחרי עשרות שנים, תחודש.